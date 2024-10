CRIF: Počet osobných bankrotov na Slovensku poklesol

Bratislava 7. októbra (TASR) - V septembri zbankrotovalo na Slovensku 618 dlžníkov, čo predstavuje medzimesačný pokles o desať percent. Po marci a januári ide o tretí najnižší počet v tomto roku, informovala v pondelok spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau. Formu konkurzu si pritom v minulom mesiaci zvolilo viac ako 99 % dlžníkov, päť ľudí si vybralo splátkový kalendár.



Za tretí kvartál tohto roka zbankrotovalo podľa údajov spoločnosti celkovo 2062 dlžníkov, čo je takmer o 22 % menej ako v druhom kvartáli. V medziročnom kvartálnom porovnaní s tretím kvartálom minulého roka ide o takmer 14 % pokles.



Podiel mužov na osobných bankrotoch v septembri bol vyšší ako podiel žien a predstavoval viac ako 62 % z celkového počtu. "Ide o dlhodobý trend, mužov je výraznejšie viac, vidíme to každý mesiac, každý rok. Za povšimnutie stojí, že presne pred rokom bol pomer mužov a žien takmer identický, rozdiel je len v jednom percente v prospech mužov, v septembri 2023 ich zbankrotovalo viac ako 63 %," uviedla hlavná analytička spoločnosti Jana Marková.



Pri oboch pohlaviach by malo platiť, že inštitút osobného bankrotu využívajú v drvivej väčšine ľudia so základným a stredoškolským vzdelaním. V septembri ďalej stúpol počet dlžníkov bez domova na 89 ľudí, čím sa dostal na najvyššiu hodnotu tohto roka. Medzi minulomesačnými bankrotmi bolo taktiež 11 manželských párov a 14 ľudí s rodinnými väzbami.



"Pre nepoctivý zámer bolo zrušené jedno oddlženie a do Registra diskvalifikácií pribudlo z toho istého dôvodu päť dlžníkov. V septembri zároveň súdy zrušili 839 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 773 zrušených pre nedostatok majetku a 66 po splnení konečného rozvrhu výťažku," doplnila spoločnosť. Z celkového množstva 618 bankrotov bolo podľa jej dát viac ako 91 % vyhlásených na majetok občanov nepodnikateľov a zvyšok na majetok podnikateľov.



Najviac, a to 126, septembrových dlžníkov je z Košického kraja, nasleduje Nitriansky kraj so 113 a Prešovský so 105 občanmi. Najnižšiu hodnotu zaznamenal Bratislavský kraj s 28 bankrotmi, čo predstavuje najlepší výsledok počas tohto roka v rámci všetkých krajov aj mesiacov, uzavrel CRIF.