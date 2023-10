CRIF: Povinnosť zbierať ESG dáta sa týka tisícov slovenských firiem

Bratislava 15. októbra (TASR) - Od začiatku roku 2024 budú stovky slovenských spoločností musieť začať zisťovať a vyhodnocovať údaje týkajúce sa ekológie, udržateľnosti, sociálnej a korporátnej zodpovednosti (ESG). Nefinančné informácie ESG za rok 2024 budú povinnou súčasťou správ, ktoré budú vydané na začiatku roku 2025. Nová legislatíva prinesie zmeny pre viaceré slovenské firmy a ovplyvní nielen ich schopnosť získavať úvery, ale aj výber obchodných partnerov a dodávateľov. Upozornila na to spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau.



Novinka vychádza zo smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD) a nariadenia o európskych štandardoch vykazovania informácií o udržateľnosti (ESRS). Regulácia sa dotkne nielen spoločností verejného záujmu, ale aj všetkých firiem, ktoré sú v kategórii väčších ako malé a stredné podniky. Očakáva sa, že nové požiadavky zasiahnu 50.000 spoločností v celej Európe, v porovnaní s približne 11.000 firmami, ktoré doteraz dodržiavali staršiu reguláciu.



Nová povinnosť sa na Slovensku priamo týka približne 700 spoločností z kategórie ´väčšie´. "To však neznamená, že ostatné spoločnosti sa vykazovaniu ESG údajov v najbližšom čase úplne vyhnú. Veľa z nich bude oslovených v rámci dodávateľských reťazcov, či pri posudzovaní bankami v úverových procesov," uviedol Matej Repa zo spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau s tým, že ide o tisícky slovenských firiem. Mali by tak začať so zberom nefinančných parametrov o pôsobení oblasti životného prostredia, sociálnych štandardov a štandardov v oblasti riadenia.



Hlavným cieľom európskej smernice CSRD a nariadenia ESRS je štandardizácia údajov o meraní vplyvov spoločností na životné prostredie, sociálne vplyvy na spoločnosť a ďalšie témy, ktoré sú zamerané na plnenie 17 cieľov udržateľného rozvoja podľa Organizácie spojených národov (OSN). Medzi hlavnými ukazovateľmi budú napríklad spotreba energií a energetická efektivita, uhlíková stopa, vodná stopa, odpadová stopa či schopnosť recyklácie.



"Popri finančnom reportingu firmy budú merať aj nefinančné parametre. Vykazovanie podľa štandardov ESRS nie je práve jednoduché, zároveň však firmám umožňuje určitú flexibilitu. Pri nastavení zbierania dát a merania ESG profilu budú preto firmy potrebovať pomoc špecialistov na túto oblasť," uviedol odborník pre oblasť ESG v poradenskej spoločnosti Grant Thornton Peter Vaško. Spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau pripravila online nástroj Synesgy, ktorý pomôže vyhodnotiť aktivity z hľadiska ESG prostredníctvom štandardizovaného dotazníka.