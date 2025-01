CRIF: Samosprávy vykázali v roku 2023 prebytok vyše 580 miliónov eur

Bratislava 22. januára (TASR) - Slovenské samosprávy vykázali v roku 2023 prebytok vyše 580 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2022 sa zlepšili v hospodárení o 25,5 %. V prepočte na jedného obyvateľa získali samosprávy za rok 1500 eur celkových príjmov. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau.



Celkovo 5113 analyzovaných subjektov hospodárilo v roku 2023 s príjmami vyše 8,153 miliardy eur. Oproti roku 2022 išlo o nárast o takmer 20 %. Podľa výsledkov analýzy si polepšili všetky kraje. Najviac vzrástli príjmy v Bratislavskom kraji (28,4 %) a hlavnom meste (25 %). Najmenší nárast zaznamenali Košice (10,4 %) a obce Žilinského kraja (12,7 %).



Z celkového objemu príjmov tvorili najväčší podiel bežné príjmy (79,3 %). Nasledovali príjmové finančné operácie (10,7 %) a kapitálové príjmy (10 %). Objem podielových daní síce medziročne stúpol o 7 % na 2,674 miliardy eur, no aj tak podľa spoločnosti nepostačoval na financovanie všetkých kompetencií samospráv.



"Jedným z dôvodov bolo zavedenie daňového bonusu na dieťa, ktorého výška v roku 2023 ešte vzrástla, pričom podiel 70 % z výnosov dane z príjmov fyzických osôb zostal na rovnakej úrovni," priblížila hlavná analytička CRIF Jana Marková. Najväčší nárast podielových daní zaznamenala Bratislava, najmenší obce v Banskobystrickom kraji.



Na zložitú ekonomickú situáciu samosprávy reagovali zvyšovaním dane z nehnuteľnosti, celkovo v roku 2023 vybrali 496,6 milióna eur, čo bolo o 8,7 % viac ako v roku 2022. Najviac samosprávy vybrali na dani zo stavieb, a to 344,2 milióna eur. Nasledovala daň z pozemkov v celkovom objeme takmer 111,2 milióna eur.



Celkové výdavky samospráv a ich rozpočtových organizácií sa v roku 2023 medziročne zvýšili o vyše 19 % na takmer 7,573 miliardy eur. V prepočte na jedného obyvateľa vynaložili samosprávy takmer 1400 eur celkových výdavkov za rok 2023. Najväčší podiel tvorili bežné výdavky, ktoré v medziročnom porovnaní stúpli o 14,7 % na 5,944 miliardy eur. Kapitálové výdavky tvorili vyše 18 % z celkového objemu výdavkov. Finančné výdavky, najmä splácanie dlhov, predstavovali 3,4 %. Hoci mali najnižší podiel na celkových výdavkoch, ich objem medziročne vzrástol o 27,5 % na 259,7 milióna eur.



V iRatingu, ktorý odráža finančné zdravie a schopnosť samosprávy splácať záväzky, skončilo s najlepším hodnotením 219 samospráv z celkovo posudzovaných 2839 obcí.