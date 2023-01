CRIF SK: Minulý rok bolo v SR viac konkurzov a reštrukturalizácií

Bratislava 7. januára (TASR) – V minulom roku sa na Slovensku vyhlásilo 278 konkurzov na majetok podnikateľských aj nepodnikateľských subjektov a povolilo sa 26 reštrukturalizácií. Počet vyhlásených konkurzov vlani oproti predchádzajúcemu roku vzrástol o 2,96 %. Počet reštrukturalizácií medziročne vzrástol o 8,33 %. TASR o tom informovala spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK).



Doplnila, že vlani sa zároveň pre nedostatok majetku zastavilo 121 konkurzných konaní a z rovnakého dôvodu sa zrušilo 178 konkurzov. Minulý rok sa začalo 318 konkurzných konaní.



"Kým ešte do polroka 2022 spoločnosti pred konkurzmi čiastočne chránili vládne opatrenia na zmiernenie dosahov pandémie, ako napríklad dočasná ochrana pred veriteľmi aj finančné rezervy firiem, v druhom polroku 2022 sa dôsledky pandémie, energetickej krízy a vojny na Ukrajine prejavili v širšom meradle a v konkurze skončili aj spoločnosti, ktoré by zbankrotovali už v roku 2020," uviedla hlavná analytička spoločnosti Jana Marková. "Všeobecne sa za najviac pandémiou postihnuté odvetvia považuje sektor HoReCa, avšak v minulom roku sa v konkurze a v reštrukturalizácii najviac ocitali spoločnosti zo sekcie veľko- a maloobchodu," dodala.



Z hľadiska právnych foriem dlžníkov sa vlani na majetok právnických osôb podnikateľov vyhlásilo 272 konkurzov (98,91 %) a tri na majetok fyzických osôb nepodnikateľov (1,09 %). Z celkového počtu vyhlásených konkurzov na majetok podnikateľských subjektov bolo spoločností s ručením obmedzeným 248 (91,18 %), akciových spoločností 15 (5,51 %), štyri verejné obchodné spoločnosti (1,47 %), tri družstvá (1,10 %), jedna komanditná spoločnosť (0,37 %) a jedna jednoduchá spoločnosť na akcie (0,37 %), uviedla firma.



Dodala, že tri konkurzy (1,09 % z celkového počtu) sa vyhlásili na majetok právnických osôb nepodnikateľov a po jednom na neziskovú organizáciu, združenie a nadáciu. Zároveň sa vyhlásili konkurzy na majetok troch fyzických osôb – podnikateľov (1,08 % z celkového počtu). Z celkového počtu povolených reštrukturalizácií v minulom roku až 20 (76,92 %) pripadalo na spoločnosti s ručením obmedzeným, štyri (16,28 %) na akciové spoločnosti a dve (7,69 %) na družstvá.



Vlani sa najviac konkurzov vyhlásilo vo veľkoobchode a maloobchode, v oprave motorových vozidiel a motocyklov ich bolo 61 (21,94 % z celkového počtu konkurzov), v stavebníctve 38 (13,67 %) a v priemyselnej výrobe 37 (13,31 %). Najviac reštrukturalizácií sa povolilo spoločnostiam vo veľkoobchode a maloobchode, v oprave motorových vozidiel a motocyklov päť (19,23 %). Po štyri reštrukturalizácie (15,38 %) sa povolili spoločnostiam z priemyselnej výroby a realít, uzavrela firma.



Dodala, že do analýzy sa nezahrnuli podnikatelia - fyzické osoby, ktorí svoj úpadok riešia oddlžením, teda osobným bankrotom.