Pod dočasnou ochranou boli koncom februára už iba tri spoločnosti

Bratislava 4. marca (TASR) - Vo februári súdy rozhodli o poskytnutí dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi iba trom podnikateľským subjektom. Zároveň pre nespĺňanie podmienok na jej udelenie ju zrušili jednej spoločnosti a jednej dočasnú ochranu zamietli po podaní žiadosti. Vyplýva to z analýzy správcu slovenských úverových registrov, spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau (CRIF SK). Pod pokles počtu firiem pod dočasnou ochranou sa podpísala zmena legislatívy, keď ju podľa pôvodného zákona mohli podnikatelia využívať iba do konca januára.



"Malý počet podnikateľov pod dočasnou ochranou neodráža reálny stav zlej finančnej situácie viacerých firiem. Prísne legislatívne podmienky na jej udelenie nespĺňa množstvo z nich, navyše doba troch mesiacov, prípadne jej predĺženie o ďalšie tri mesiace, je pre firmu na riešenie finančných problémov často nedostačujúca," povedala hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.



Koncom februára dočasnú ochranu využívali iba spoločnosti Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Nexis Fibers a vinárska spoločnosť Vinidi. Z nich dve o túto formu vládnej pomoci požiadali aj v máji v minulom roku, ešte podľa pôvodného zákona. Podnikatelia pod dočasnou ochranou podľa pôvodnej legislatívy mohli túto formu pomoci využiť do konca januára. K 31. januáru dočasnú ochranu využívalo celkom 298 podnikateľských subjektov.