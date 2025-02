CRIF: Superodpočet za rok 2023 prelomil rekordy

Bratislava 20. februára (TASR) - Superodpočet, nástroj na podporu súkromného výskumu a vývoja, si podľa priebežných výsledkov v roku 2023 uplatnilo 521 subjektov v celkovom objeme 225 miliónov eur. Informovala o tom spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau, podľa ktorej je viditeľné, že záujem o superodpočet medziročne stúpol a zlomil tak viaceré rekordy.



"Superodpočet za rok 2023 si doposiaľ uplatnilo 521 subjektov, čo je historicky najviac, odkedy superodpočet funguje. Spoločne čerpali viac ako 225 miliónov eur, čím ušetrili na daniach z príjmov viac ako 47 miliónov eur. Prekonaniu rekordu z roku 2021 aj v objeme čerpaného superodpočtu a daňovej úspory zrejme zabráni zníženie sadzby na polovicu. V medziročnom porovnaní však ide o rastový trend, v roku 2022 dosiahol celkový objem len necelých 217 miliónov, na daniach vtedy firmy usporili viac ako 45 miliónov eur," uviedla spoločnosť.



Obnovenie trendu rastu v roku 2023 pripisujú odborníci všeobecne lepším ekonomickým výsledkom podnikateľských subjektov, pričom v porovnaní s rokom 2022 mali rásť tržby aj zisky vo väčšine odvetví.



V rebríčku najvyšších superodpočtov by mala podľa aktuálnych údajov dominovať spoločnosť Slovnaft s takmer 26 miliónmi eur. Naopak najmenší superodpočet by mal byť podľa spoločnosti vo výške len 156 eur. Až 285 subjektov, takmer 55 %, si podľa jej informácií uplatnilo superodpočet vyšší ako 100.000 eur, čo by mal byť historicky najvyšší počet.



Aj v roku 2023 podľa odborníkov platilo, že najväčší záujem o superodpočet prejavili priemyselné podniky nasledované IT sektorom. Najúspešnejšou spomedzi divízií odvetvovej klasifikácie by mala byť IT divízia Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, ktorej patrí takmer 20 % celkového superodpočtu. Opakovaný záujem o superodpočet prejavili aj subjekty zo zdravotníctva, pričom z daňového základu si 14 subjektov spoločne odpočítalo viac ako 2,7 milióna eur, doplnil CRIF.



"Firmy zahraničných vlastníkov sú naďalej výrazne úspešnejšie v uplatnených objemoch superodpočtu. Hoci počtom predstavujú len štvrtinu zoznamov, patrí im až 55 % hodnoty superodpočtu a rok predtým až 56,5 %," uzavrela spoločnosť.