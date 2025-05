CRIF: V apríli zbankrotovalo zatiaľ najviac obyvateľov SR v tomto roku

Bratislava 12. mája (TASR) - V apríli zbankrotovalo na Slovensku 879 dlžníkov, čo je zatiaľ najvyšší počet v tomto roku. Osobné bankroty stúpajú z mesiaca na mesiac už od januára. V porovnaní s minuloročným aprílom ide tiež o nárast, presne pred rokom bol počet dlžníkov 854, čiže o 3 % menej. V medzimesačnom porovnaní ide o prudší skok, v apríli zbankrotovalo o 17 % viac dlžníkov ako v marci, keď ich bolo len 752. Informovala o tom v pondelok spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau.



„Do štatistickej histórie osobných bankrotov pribudlo nové prvenstvo - zbankrotovala päťčlenná rodina vrátane manželského páru. Pochádzala z okresu Brezno. Doposiaľ sa takáto početná príbuzenská skupina nevyskytla. Okrem nej skrachovala aj ďalšia trojčlenná rodina vrátane manželského páru. Celkovo v apríli zbankrotovalo až 16 manželských párov a 22 ľudí s blízkymi príbuzenskými väzbami. Ľudí bez domova bolo 112,“ priblížila spoločnosť.



Formu konkurzu si zvolilo 873 dlžníkov. Len šesť sa podľa odborníkov rozhodlo pre splátkový kalendár, čo je najnižší počet v rámci tohto roka. Vo veku 70 - 79 rokov zbankrotovalo 10 mužov a 10 žien, čo je pri oboch pohlaviach najviac v rámci tohto roka, doplnil CRIF.



Z regionálneho hľadiska dominovali v počte osobných bankrotov Prešovský kraj so 154 dlžníkmi, tesne za ním bol Banskobystrický kraj so 152 dlžníkmi. Z Bratislavského kraja pochádzalo 127, z Košického 118, z Nitrianskeho 93 a Trenčianskeho 83 dlžníkov. Trnavský a Žilinský kraj mali v apríli zhodne po 76 dlžníkov.



„Z celkového množstva 879 bankrotov bolo 90 % vyhlásených na majetok občanov nepodnikateľov a 10 % na majetok podnikateľov. V apríli nebolo pre nepoctivý zámer zrušené ani jedno oddlženie. Jeden dlžník z rovnakého dôvodu pribudol do Registra diskvalifikácií. V apríli súdy zároveň zrušili 522 konkurzov z predchádzajúcich období. Z nich bolo 478 zrušených pre nedostatok majetku a 44 po splnení konečného rozvrhu výťažku,“ doplnila hlavná analytička CRIF Jana Marková.