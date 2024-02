CRIF: V januári klesol počet konkurzov o viac ako 60 %

Bratislava 2. februára (TASR) - V januári bolo na Slovensku vyhlásených 18 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov. Oproti predchádzajúcemu mesiacu ide o vyše 60-percentný pokles. Počet reštrukturalizácií vzrástol o 200 %. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau, o ktorej informovala v piatok.



V medziročnom porovnaní počet konkurzov klesol o 21,74 %, z 23 na 18. Počet reštrukturalizácií vzrástol z nula na tri. Ani jedna spoločnosť nevyužila na predídenie bankrotu preventívnu reštrukturalizáciu.



"Potom, ako firemné konkurzy dosiahli v decembri minulého roka rekordný nárast, v januári poklesli na druhú najnižšiu úroveň za posledných 24 mesiacov. Vývoj povolených reštrukturalizácií je opačný, po novembrovom a decembrovom poklese ich počet v januári narástol. Svoje podnikanie formou bankrotu najčastejšie využívajú jednoosobové eseročky bez zamestnancov a v januári bolo najpostihnutejším odvetvím stavebníctvo," uviedla hlavná analytička spoločnosti Jana Marková.



Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v tohtoročnom januári boli všetky konkurzy vyhlásené na majetok právnických osôb podnikateľov. Z toho 77,78 % boli spoločnosti s ručením obmedzeným a 11,11 % akciové spoločnosti. Z analýzy vyplynulo, že aj všetky reštrukturalizácie boli povolené právnickým osobám, a to dvom spoločnostiam s ručením obmedzeným a jednej akciovke.



V januári tohto roka tvorili 61,11 % firiem v konkurze samozamestnávatelia a ďalších 11,11 % predstavovali spoločnosti s menej ako desiatimi zamestnancami. Všetky tri spoločnosti s povolenou reštrukturalizáciou zamestnávali od 10 do 99 ľudí.



Zo spoločností je v konkurze najväčším zamestnávateľom a zároveň spoločnosťou s najvyšším obratom Hydina SK. Zamestnávala od 25 do 49 pracovníkov a podľa analýzy dosahovala obrat od 15 do 30 miliónov eur.



V minuloročnom novembri bolo najviac konkurzov vyhlásených v stavebníctve a v sekcii odborné vedecké a technické činnosti. Firmy s povolenou reštrukturalizáciou pôsobia podľa analýzy v priemysle, doprave a skladovaní, ako aj v sekcii odborné vedecké a technické činnosti.