CRIF: V marci zbankrotoval zatiaľ najväčší počet dlžníkov v tomto roku

Bratislava 8. apríla (TASR) - V marci na Slovensku zbankrotovalo 752 dlžníkov. Je to zatiaľ najvyšší počet v tomto roku. V porovnaní s minuloročným marcom ide tiež o nárast, pričom presne pred rokom bol počet dlžníkov 573, čiže o 31 % menej ako v prvom jarnom mesiaci 2025. Informovala o tom v utorok spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau.



Z analytických dát spoločnosti ďalej vyplynulo, že celkovo bolo v prvom štvrťroku tohto roka vyhlásených 1726 osobných bankrotov. V prvom štvrťroku 2024 bolo bankrotujúcich ľudí až 2047, čiže ide o viac ako 15-percentný pokles.



„Najviac dlžníkov bolo v produktívnom veku, v marci ich bolo najviac vo vekovom intervale 30-39 rokov, a to u oboch pohlaví. Tvorili takmer 29-percentný podiel zo všetkých dlžníkov. Zaujímavé je porovnanie s marcom 2024, vtedy bolo tridsiatnikov o 3 % menej. Vo veku 70-79 rokov zbankrotovalo v tohtoročnom marci sedem seniorov a šesť senioriek. V štatistike pribudla aj jedna osemdesiatnička,“ priblížila spoločnosť.



Stabilným trendom je podľa odborníkov vyšší podiel dlžníkov mužov, v marci ich bolo 479 a z pohľadu celku tvorili takmer 64 %. U oboch pohlaví platí, že inštitút osobného bankrotu využívajú v drvivej väčšine ľudia so základným a stredoškolským vzdelaním. V marci bol ich podiel 97 %. Zvyšok tvorilo 16 vysokoškolsky vzdelaných mužov a sedem žien.



„Zo 752 dlžníkov si formu konkurzu zvolilo takmer 90 %, čo predstavuje 737 dlžníkov. Zvyšných 15 ľudí sa rozhodlo pre splátkový kalendár. Z celkového množstva bankrotov bolo 676, čiže takmer 90 %, vyhlásených na majetok občanov nepodnikateľov a 76 na majetok podnikateľov. Pre nepoctivý zámer boli v marci zrušené dve oddlženia. Jeden dlžník bol z Registra diskvalifikácií vymazaný po uplynutí trestu a žiaden nový do registra nepribudol,“ doplnila hlavná analytička CRIF Jana Marková.



V marci zároveň súdy zrušili 574 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 508 zrušených pre nedostatok majetku a 66 po splnení konečného rozvrhu výťažku, uzavrela spoločnosť.