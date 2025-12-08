< sekcia Ekonomika
CRIF: V novembri zbankrotovalo 25 firiem, štátu dlžia 6,5 milióna eur
Štyri zbankrotované firmy podnikali vo veľkoobchode a maloobchode, rovnaký počet spoločností bol aj v administratívnych a podporných službách.
Autor TASR
Bratislava 8. decembra (TASR) - V novembri tohto roka zbankrotovalo 25 podnikateľských subjektov, čo je medzimesačne pokles o štyroch dlžníkov. Skrachovalo 23 eseročiek, jedna akciová spoločnosť a jedna fyzická osoba, teda živnostník. Štátu celkovo dlžia takmer 6,5 milióna eur. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau.
„Už tradične najvyššiu dlžnú sumu, viac ako 5,9 milióna eur, registrujú daniari. Sociálnej poisťovni chýba z balíka novembrových bankrotov 418.000 eur a Všeobecnej zdravotnej poisťovni takmer 100.000 eur,“ upresnila hlavná analytička spoločnosti Jana Marková.
Z novembrových bankrotov dlží na daniach najvyššiu sumu vo výške 4,1 milióna eur eseročka MVR z Prešova, ktorá je zameraná na veľkoobchod s poľnohospodárskymi komoditami. Druhým najväčším dlžníkom je eseročka z Bratislavského kraja FA.T Creative, ktorá štátu dlží 613.000 eur. V poslednom verejne dostupnom daňovom priznaní z roku 2020 si podľa CRIF ešte uvádzala tržby v sume viac ako 2,6 milióna eur, pričom jej hlavným predmetom činnosti bola prevádzka kultúrnych zariadení. Na treťom mieste je eseročka SD & ND Slovakia z Trnavského kraja. Firma podnikajúca v nákladnej cestnej doprave presahovala ešte v roku 2021 tržby 2,8 milióna eur, nasledujúce roky však prestala robiť podnikateľské aktivity a štátu aktuálne dlží 544.000 eur.
Z geografického hľadiska bolo najviac konkurzov vyhlásených v Bratislavskom kraji, a to šesť. Ďalej nasledoval Žilinský kraj so štyrmi konkurzmi. V Trenčianskom, Nitrianskom a Košickom kraji zbankrotovali zhodne traja dlžníci a v ostatných krajoch to boli zhodne dvaja dlžníci. V novembri bolo zastavených sedem konkurzných konaní pre nedostatok majetku a 24 bolo úplne zrušených z rovnakého dôvodu. Konkurzné konanie sa začalo v 13 firmách.
Celkovo šesť podnikateľských subjektov, ktoré v novembri začali čeliť konkurzu, mali jedného zamestnanca. Ďalšie štyri firmy evidovali dvoch pracovníkov a 13 malo od jedného do desiatich zamestnancov. Štyri zbankrotované firmy podnikali vo veľkoobchode a maloobchode, rovnaký počet spoločností bol aj v administratívnych a podporných službách. Ďalej tri zbankrotované firmy podnikali v ubytovacích a stravovacích službách a ďalšie tri zase v oblasti odborných, vedeckých a technických činností.
„Reštrukturalizácii začali v novembri čeliť dve spoločnosti, jedna zo Žilinského a druhá z Nitrianskeho kraja. Najväčší obrat a počet zamestnancov má eseročka Schetelig CE z Vlčian z okresu Šaľa. Firma, ktorá sa špecializuje na dovoz a veľkodistribúciu záhradníckeho sortimentu i skleníkov, vstúpila do reštrukturalizácie s približne 20 zamestnancami. Minulý rok dosiahla tržby takmer 3,4 milióna eur. Pre porovnanie, v predpandemickom roku 2020 to bolo až 6,2 milióna. Ide o slovenskú dcéru známej fínskej rodinnej firmy Schetelig,“ dodala spoločnosť.
