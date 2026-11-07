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CRIF: V októbri skrachovalo 16 subjektov, najmenej za tento rok
Najväčším dlžníkom z firiem, ktoré v októbri skrachovali, je akciová spoločnosť Venas group.
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - V októbri skončilo v konkurze 15 podnikateľských subjektov a jedna nezisková organizácia, čo je najmenej za tento rok. Celkovo dlhujú štátu viac ako 1,3 milióna eur, vyplýva z údajov správcu úverových registrov, spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau.
„Medzimesačný pokles počtu konkurzov o takmer 62 % vyzerá dramaticky, no treba ho čítať v kontexte. September priniesol takmer trojročný rekord, keď zbankrotovalo až 42 firiem. Medziročne sa počet konkurzov znížil o necelých 45 %. Takéto výkyvy sú prirodzenou súčasťou vývoja podnikateľského prostredia a netreba za nimi hľadať mimoriadne príčiny,“ uviedla hlavná analytička CRIF Jana Marková.
Najväčším dlžníkom z firiem, ktoré v októbri skrachovali, je akciová spoločnosť Venas group. Zaoberala sa výrobou olejov, roky už nevykazuje žiadne tržby, no na daniach a odvodoch dlhuje viac ako 550.000 eur. Spoločnosť je podľa CRIF spájaná s kontroverzným zemplínskym podnikateľom s obilninami a olejninami Petrom Veszprémim, ktorého firmy čelili vyšetrovaniu pre podozrenia z daňových podvodov.
Na druhom mieste je BALG Group, ktorá sídli na bratislavskej virtuálnej adrese Račianska 88B. Naposledy vykázala tržby vyše 800.000 eur v roku 2023, odvtedy nepredkladá účtovné závierky. Firma v zahraničnom vlastníctve dlhuje vyše 320.000 eur a po jej bulharskom majiteľovi vyhlásila vlani v septembri polícia pátranie.
Najväčší počet zamestnancov a zároveň najväčší obrat zo skrachovaných firiem mala spoločnosť Meta System Slovakia. Ide o relatívne novú spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2023 ako súčasť talianskej skupiny, ktorá vyrába elektronické systémy pre automobilový priemysel. Pri Trnave chcela pôvodne postaviť továreň na palubné nabíjačky pre elektromobily. Plánovaná investícia za takmer 160 miliónov eur počítala s vytvorením pracovných miest pre takmer 500 zamestnancov. Za rok 2025 mala tržby vo výške 18,84 milióna eur.
Podľa dát z registra CRIBIS boli v októbri zastavené štyri konkurzné konania pre nedostatok majetku a 16 bolo z rovnakého dôvodu zrušených. Štát tak nenávratne stratil vyše 2,7 milióna eur na nezaplatených daniach a odvodoch.
Konkurzné konanie začalo v 24 firmách. Súhrnný dlh tejto skupiny subjektov je viac než 6,6 milióna eur. Viac ako polovicu dlžoby má na svedomí firma z Michaloviec, ktorá sa zaoberá výrobou polystyrénu.
„Medzimesačný pokles počtu konkurzov o takmer 62 % vyzerá dramaticky, no treba ho čítať v kontexte. September priniesol takmer trojročný rekord, keď zbankrotovalo až 42 firiem. Medziročne sa počet konkurzov znížil o necelých 45 %. Takéto výkyvy sú prirodzenou súčasťou vývoja podnikateľského prostredia a netreba za nimi hľadať mimoriadne príčiny,“ uviedla hlavná analytička CRIF Jana Marková.
Najväčším dlžníkom z firiem, ktoré v októbri skrachovali, je akciová spoločnosť Venas group. Zaoberala sa výrobou olejov, roky už nevykazuje žiadne tržby, no na daniach a odvodoch dlhuje viac ako 550.000 eur. Spoločnosť je podľa CRIF spájaná s kontroverzným zemplínskym podnikateľom s obilninami a olejninami Petrom Veszprémim, ktorého firmy čelili vyšetrovaniu pre podozrenia z daňových podvodov.
Na druhom mieste je BALG Group, ktorá sídli na bratislavskej virtuálnej adrese Račianska 88B. Naposledy vykázala tržby vyše 800.000 eur v roku 2023, odvtedy nepredkladá účtovné závierky. Firma v zahraničnom vlastníctve dlhuje vyše 320.000 eur a po jej bulharskom majiteľovi vyhlásila vlani v septembri polícia pátranie.
Najväčší počet zamestnancov a zároveň najväčší obrat zo skrachovaných firiem mala spoločnosť Meta System Slovakia. Ide o relatívne novú spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2023 ako súčasť talianskej skupiny, ktorá vyrába elektronické systémy pre automobilový priemysel. Pri Trnave chcela pôvodne postaviť továreň na palubné nabíjačky pre elektromobily. Plánovaná investícia za takmer 160 miliónov eur počítala s vytvorením pracovných miest pre takmer 500 zamestnancov. Za rok 2025 mala tržby vo výške 18,84 milióna eur.
Podľa dát z registra CRIBIS boli v októbri zastavené štyri konkurzné konania pre nedostatok majetku a 16 bolo z rovnakého dôvodu zrušených. Štát tak nenávratne stratil vyše 2,7 milióna eur na nezaplatených daniach a odvodoch.
Konkurzné konanie začalo v 24 firmách. Súhrnný dlh tejto skupiny subjektov je viac než 6,6 milióna eur. Viac ako polovicu dlžoby má na svedomí firma z Michaloviec, ktorá sa zaoberá výrobou polystyrénu.