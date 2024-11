Analytička: V októbri zbankrotovalo zatiaľ najviac firiem za tento rok

Bratislava 6. novembra (TASR) - V októbri zbankrotovalo 42 podnikateľských subjektov, čo je zatiaľ najvyššia hodnota tohto roka. Oproti septembru stúpol počet konkurzov o 75 %, v medziročnom porovnaní išlo o rast 2,4 %. Informovala o tom v stredu spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau.



Takmer 98 % dlžníkov mali minulý mesiac predstavovať spoločnosti s ručením obmedzeným, pričom tretina z nich nemala žiadneho zamestnanca. Viac ako 42 % dlžníkov zamestnávalo od jedného do deviatich zamestnancov, priblížil CRIF. Medzi zbankrotované firmy s najväčším obratom a zároveň najvyšším počtom zamestnancov mali patriť Karpatia Truck, ktorá sa zaoberala nákladnou cestnou dopravou, a spoločnosť Prorestaurant prevádzkujúca jedálne.



"Z geografického hľadiska dominoval Bratislavský kraj so 14 konkurzmi. Zaujímavé je, že identicky dopadol aj pred rokom, na čele bol presne s tým istým počtom konkurzov. Nasledoval Nitriansky kraj s deviatimi a Prešovský kraj s piatimi konkurzmi. Trnavský s Trenčianskym krajom zaznamenali po štyri konkurzy, Košický mal tri, Banskobystrický dva konkurzy. Najlepšie obstál Žilinský kraj s jedným konkurzom," vyčíslila spoločnosť.



V rámci sektorov mal podľa nej zaznamenať najviac konkurzov obchod s ôsmimi zbankrotovanými firmami a priemysel so šiestimi. Za nimi mal nasledovať sektor stavebníctva a dopravy a skladovania.



Reštrukturalizácia mala byť v októbri povolená dvom firmám, jednej so sídlom v Nitrianskom a druhej v Košickom kraji. Najvyšší počet zamestnancov mala mať pritom spoločnosť Calearo Slovakia, zaoberajúca sa výrobou ostatných komunikačných zariadení, ktorej tržby v roku 2023 presiahli 20 miliónov eur.



Medzimesačne by tak malo ísť pri reštrukturalizáciách o 60 % pokles, medziročne o viac ako 66 % zníženie. "Je to zaujímavý skok, ale z dlhodobejšej perspektívy to skôr vyzerá na odchýlku v minulom roku, lebo po dve reštrukturalizácie sme v októbri mali aj v rokoch 2020, 2021 aj 2022," uzavrela hlavná analytička CRIF Jana Marková.