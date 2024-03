Analýza: Počet zbankrotovaných občanov vzrástol o takmer 67 %

Bratislava 5. marca (TASR) - Vo februári tohto roka zbankrotovalo 858 občanov Slovenska. V medziročnom porovnaní s 514 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o 66,93 %. V porovnaní s januárom, kedy zbankrotovalo 616 dlžníkov, ide o 39,29-% nárast. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau, o ktorej informovala v utorok.



"Vo februári zbankrotovalo aj 95 ľudí s trvalým pobytom zapísaným na obecných, miestnych alebo mestských úradoch či na virtuálnych adresách, čo predstavuje 11,07 % z celkového počtu. Zároveň sme zaznamenali 12 bankrotujúcich manželských párov a 8 príbuzenských väzieb," doplnila hlavná analytička spoločnosti Jana Marková.



Z 858 osobných bankrotov v minulom mesiaci bolo podľa analýzy vyhlásených 848 konkurzov. Desiati dlžníci sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva 858 osobných bankrotov v tohtoročnom februári ich bolo 89 vyhlásených na majetok fyzických osôb - podnikateľov a 769 na majetok nepodnikateľov.



Súdy zároveň zrušili 820 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 751 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 69 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.



Z osobných bankrotov ich pripadalo na mužov 556 a na ženy 302. Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali vo februári, malo 1,62 % dlžníkov vysokoškolské vzdelanie. Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 2,65 % dlžníčok. "Najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov medzi mužmi boli tridsiatnici s podielom 29,50 % a medzi ženami takisto tridsiatničky s podielom 28,15 %. Zbankrotovali aj dve osemdesiatničky," priblížila spoločnosť.



Najviac osobných bankrotov bolo v tohtoročnom februári vyhlásených v Prešovskom kraji (205) a najmenej v Žilinskom kraji (57). V medziročnom porovnaní ich počet klesol v Žilinskom kraji, a to o 32,14 %, ako aj v Bratislavskom kraji o 9,09 %. V ostatných krajoch podľa analýzy počet osobných bankrotov medziročne vzrástol, najviac v Prešovskom kraji o asi 1038 %.