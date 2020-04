Crift SK: Veľkým podnikom pomôže až oživenie trhu v zahraničí

Bratislava 25. apríla (TASR) - Veľkí zamestnávatelia vyplatili za posledný rok takmer 500.000 zamestnancom hrubé mzdy v objeme 7,8 miliardy eur, z toho štyri automobilky viac ako 600 miliónov eur. Domáci trh však veľké firmy nezachráni. Až takmer 60 % z priemyselných podnikov totiž väčšinu svojich výrobkov exportuje, vyplýva z analýzy prevádzkovateľa slovenských úverových registrov, spoločnosti Crift – Slovak Credit Bureau (Crift SK).



"Veľkí zamestnávatelia predstavujú významný potenciál pre slovenskú ekonomiku. Preto ich výpadok nemôže byť prehliadnuteľný ani z hľadiska objemu produkcie a exportu, ale ani z hľadiska zamestnanosti a príjmov do štátneho rozpočtu a odvodových fondov. Spolu 634 zamestnávateľov v kategórii 250+ zamestnáva takmer pol milióna ľudí, ktorí za posledný rok vyprodukovali výkony v objeme takmer 100 miliárd eur," upozornila Crift SK.



Najpočetnejšou skupinou v rámci veľkých firiem sú podniky priemyselnej výroby, v ktorých takmer 230.000 zamestnancov vytvorilo tržby v objeme takmer 50 miliárd eur, pričom takmer 60 % týchto subjektov smeruje viac ako tri štvrtiny svojej produkcie na export.



V rámci tejto sekcie sa na ekonomických výsledkoch významne podieľajú veľké firmy pôsobiace v automotive priemysle. Hoci početnosťou len mierne presahujú tretinu, vo všetkých ostatných parametroch prispeli v rámci priemyselnej výroby viac ako polovicou. "Pritom zastúpenie zahraničného kapitálu je v tejto skupine subjektov dominantné - len tri percentá z nich sú v rukách domácich vlastníkov," upozornila Crift SK.



Na záchranu týchto firiem bude vláda potrebovať stovky miliónov eur. Vládna pomoc v podobe krytia mzdových nákladov za prekážky v práci počas koronakrízy si mesačne len v automobilkách vyžiada minimálne 20 miliónov eur v prípade zastropovaného kurzarbeitu. Za rovnakých predpokladov by mzdové náhrady za celý automotive 250+ okrem štyroch automobiliek mohli predstavovať ďalších takmer 78 miliónov eur mesačne. Celkovo by teda vládou navrhovaný zastropovaný kurzarbeit v automotive 250+ znamenal podľa spoločnosti Crift SK mesačné krytie miezd vo výške takmer 100 miliónov eur.



"Zohľadňujúc vysoký podiel exportu na produkcii zamestnávateľov 250+, na otázku, ako dlho bude treba riešiť následky koronakrízy, treba hľadať odpoveď skôr na medzinárodnom trhu. Domáci trh slovenský priemysel nezachráni, tu sa skôr vedia zotaviť z koronakrízy veľkí zamestnávatelia v oblasti obchodu, služieb či vnútroštátnej dopravy, a to všade tam, kde sa dokáže obnoviť domáci dopyt," uviedla finančná analytička Crift SK Jana Šnircová. Vládou sľubované verejné investície v rámci reštartu ekonomiky Slovenska by podľa nej mohli zasa prispieť najmä k oživeniu stavebníctva a naň naviazaného priemyslu.