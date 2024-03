CRIF: Vo februári bolo vyhlásených 22 konkurzov

Bratislava 4. marca (TASR) - Vo februári tohto roka bolo na Slovensku vyhlásených 22 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov, teda o štyri viac ako v januári. Povolené boli dve reštrukturalizácie, zatiaľ čo v januári to boli tri. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau, o ktorej informovala v pondelok.



"V porovnaní s rapídnymi nárastmi počtu konkurzov v auguste (175 %), októbri (95 %) a decembri minulého roka (84 %) možno februárový nárast o viac ako 22 % považovať za mierny. Stále platí, že ani vo februári nevyužila žiadna spoločnosť na predídenie bankrotu preventívnu reštrukturalizáciu. Vo februári boli najviac postihnutými odvetviami priemysel a obchod," uviedla hlavná analytička spoločnosti Jana Marková.



Zastavených bolo podľa spoločnosti desať konkurzných konaní pre nedostatok majetku. Z rovnakého dôvodu bolo zrušených 22 konkurzov. Zároveň sa začalo 22 nových konkurzných konaní.



Z hľadiska právnych foriem dlžníkov bolo všetkých 22 konkurzov vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov. Z toho 20 boli spoločnosti s ručením obmedzeným a dve boli akciové spoločnosti. Aj všetky reštrukturalizácie boli povolené právnickým osobám - spoločnostiam s ručením obmedzeným.



"Vo februári tohto roka až 59,09 % firiem v konkurze boli samozamestnávatelia a ďalších 13,64 % predstavovali spoločnosti s desiatimi až 99 zamestnancami. Obidve spoločnosti s povolenou reštrukturalizáciou zamestnávali od desať do 99 ľudí," dodala spoločnosť.



Najväčším zamestnávateľom v konkurze a zároveň spoločnosťou s najvyšším obratom je podľa analýzy výrobca radiátorov ústredného kúrenia Korad Radiators. Tento podnik, ktorému bol konkurz vyhlásený súdom z Košického kraja, zamestnával od 50 do 99 pracovníkov a dosahoval obrat od šiestich miliónov do desiatich miliónov eur.



Najviac konkurzov bolo v tohtoročnom februári vyhlásených v priemysle (5), vo veľkoobchode a v maloobchode, oprave motorových vozidiel a motocyklov (5) a administratívnych a podporných službách (4). Firmy s povolenou reštrukturalizáciou pôsobia v stavebníctve (1) a v sekcii administratívne a podporné služby (1).



Z hľadiska pôsobnosti súdov bolo najviac konkurzov vyhlásených v Bratislavskom (5) a Trnavskom kraji (5). Reštrukturalizácie boli povolené súdmi v Nitrianskom (1) a Žilinskom (1) kraji.