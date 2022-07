Crowdberry investori nenašli dohodu so zakladateľom Čezeta Motors

Praha/Bratislava 29. júla (OTS) - Mestský súd Praha rozhodol včera o insolvenčnom návrhu voči spoločnosti Čezeta Motors s.r.o. a prehlásil konkurz. K návrhu zakladateľa spoločnosti Neila Eamonna Smitha sa pridal aj druhý, investormi nominovaný konateľ spoločnosti, Dano Gašpar, keďže sa nepodarilo ani po dvojročných rokovaniach dosiahnuť dohodu o navrhovaných riešeniach. Plánované financovanie spoločnosti v objeme 6,5 milióna CZK tak nebolo možné realizovať. Malo zabrániť insolvencii a pripraviť štruktúrovaný medzinárodný proces predaja spoločnosti resp. nájdenie strategického investora.



„Rozhodnutie súdu považujeme v tejto chvíli za jediné možné a podstúpime všetky potrebné kroky v súlade s ním. Podmienky majoritného vlastníka na vysporiadanie boli pre investorov neprijateľné. V konečnom dôsledku by investori len navyšovali straty a svoje riziko bez istoty plnenia už uzatvorených obchodných dohôd. Investori tak nevideli inú cestu ako insolvenciu,“ vyjadril sa Dano Gašpar, managing partner Crowdberry a druhý konateľ v spoločnosti Čezeta Motors s.r.o.



Spoločnosť Čezeta získala prvú investíciu od Crowdberry investorov ešte v roku 2018 a ďalšie preklenovacie financovanie v roku 2019. Zámerom bolo oživiť legendárneho českého výrobcu motocyklov s medzinárodným renomé. Elektrifikácia motocyklov realizovaná v uplynulých rokoch aj s pomocou kapitálu investorov prispela k vytvoreniu hodnoty, akcelerovanej nástupom elektromobility. Nový model sa však najmä kvôli vysokej cene, nedostatku rozvojového kapitálu a manažmentu nepresadil.



V záujme investorov však bolo ochrániť hodnotu spoločnosti a zvrátiť proces úpadku s cieľom mať možnosť hľadať strategického partnera. Spolu s Crowdberry uskutočnili viacero krokov nad rámec postavenia minoritných spoluvlastníkov. Zároveň sa vybraní investori rozhodli poskytnúť dodatočnú investíciu v objeme 6,5 milióna CZK na vysporiadanie záväzkov majoritného vlastníka, zvrátenie insolvencie, zabezpečenie pokrytia minimálnych nákladov na fungovanie spoločnosti a zahájenie procesu predaja alebo oslovenie strategického investora. „V Crowdberry sme presvedčení, že v domácom i medzinárodnom meradle je široký výber hráčov, ktorí by o takúto značku prejavili záujem a dostali by ju na trh aj s cenovo dostupnejšími modelmi,“ dopĺňa Dano Gašpar.



Dohodu na vysporiadaní sa však nepodarilo dosiahnuť, keďže podmienky väčšinového vlastníka boli pre investorov, ktorí prejavili záujem spoločnosť ďalej financovať, neakceptovateľné. V súčasnosti majú Crowdberry investori v portfóliu viac ako 25 spoločností a Čezeta je prvý prípad insolvencie vo vyše 7-ročnej histórii. Je to i vďaka tomu, že sa zameriava na už preverené firmy, ktoré majú dostatočné zázemie – či už ide o mladé spoločnosti, malé a stredné podniky alebo nehnuteľnosti. „V kontexte súčasnej ekonomickej a geopolitickej situácie vedieme investorov k rozkladaniu rizika a diverzifikácii na viaceré firmy a segmenty. Spravujeme ekosystém založený na dôslednom výbere, dôvere a transparentnosti, ktorý im poskytuje možnosť vytvoriť si vlastné portfólio. Okrem investičnej platformy poskytujúcej možnosť investovať do segmentov s rôznou mierou rizika, môžu investori investovať do investičných fondov po boku profesionálnych resp. inštitucionálnych investorov – či už ide o náš realitný fond kvalifikovaných investorov, fond na podporu začínajúcich firiem alebo fond zameraný na investície so sociálnym presahom,“ uzatvára Peter Bečár, partner Crowdberry.



Celkové záväzky spoločnosti voči veriteľom predstavujú vyše 13 miliónov CZK, pričom najväčší podiel tvoria záväzky voči spoločníkom. V súčasnosti už nebolo možné realizovať ani spomínane predjednané financovanie spoločnosti minoritným vlastníkom (reprezentuje ho 92 spoločníkov/investorov). O insolvencii Čezeta Motors s.r.o. rozhodol Mestský súd Praha 28. júla 2022 samostatným uznesením bez ďalšieho nariadeného pojednávania.