Patrick Sokolovský, CEO CRYPTO INVESTMENT.COM Foto: CRYPTO INVESTMENT INTERNATIONAL

Bratislava 10. júna (OTS) - Vyspovedali sme zakladateľa a CEO spoločnosti Patricka Sokolovského, ktorý nám prezradil, v čom práve tkvie úspech fungovania aj takejto firmy práve dnes, v dobe, dúfajme, už ustupujúcej pandémie.Portfólio našej spoločnosti môžeme rozdeliť do dvoch hlavných zložiek – do čisto predajnej časti a do časti, ktorá slúži ako tzv. poradenstvo v rámci nákupu. Ďalej je samozrejmosťou aj poradenstvo v otázkach, ako sa orientovať vo svete kryptomeny, či už na tej základnej, alebo aj pokročilej úrovni. Takisto klientom pomáhame sa zoznamovať s touto oblasťou vôbec, čiže radi privítame aj úplných začiatočníkov bez akéhokoľvek vzdelania či povedomia, čo sa „krypto sveta“ týka. Rád by som upozornil na jednoduchú a intuitívnu aplikáciu, ktorá klientovi ponúka veľmi nenáročné ovládanie a orientáciu, čo potrebuje vedieť o nákupe a možnostiach tejto meny, ako aj o fungovaní kryptopeňaženky.V prvom rade ponúkame investovanie do rôznych kryptomien. Klient si môže sám zvoliť, do čoho pôjde, alebo si nechá poradiť od našich finančných analytikov, prípadne mu odporučíme to, čo je momentálne atraktívne z hľadiska výnosov, ako aj pomeru rizika a návratnosti či vyššieho zisku. V druhom rade vieme poskytnúť celkový prehľad toho, čo je na trhu a máme aj tzv. krypto zmenárne, kde si viete jednotlivé kryptomeny zameniť za iné. Je to veľmi zaujímavé z hľadiska variabilnosti – ale i pre tých, ktorí hľadajú prehľadný spôsob online fungovania v tomto biznise.Mňa osobne vždy zaujímali okrajové formy podnikania, ktoré boli spojené s určitým rizikom, ale nie v negatívnom zmysle slova. Svet kryptomien je jedinečný v jeho premenlivosti a zároveň v jeho virtuálnosti. A za seba môžem povedať len to, že ma odjakživa fascinuje oblasť, kde sa môžem ešte sám veľa učiť, ale kde aj viem určiť, že práve „TOTO“ má budúcnosť.Tak predovšetkým je to moja mama (smiech). Inak veľmi zaujímavý a inšpirujúci človek je pre mňa Elon Musk. Fascinuje ma hlavne jeho nekonvenčné myslenie, uvažovanie typu out of box, (schopnosť sa na veci pozrieť z iného uhla pohľadu) a hlavne, je to vizionár. V tomto sa trošku chcem naňho ponášať, čiže prinášať nové veci, ktoré ľuďom možno raz uľahčia život a ktoré sú tiež istým spôsobom nekonvenčné.To veru nie. Ale je otázkou času, kedy postupne pribudnú aj iné obchodné spoločnosti, ktoré budú fungovať na podobnom koncepte. Ale prví sme tu my (smiech). A to je práve to, čo nás odlišuje a robí zaujímavými, pretože vždy budeme chcieť ponúknuť viac ako ostatní. A to je, ako aj sami vidíte, aj tento renomovaný priestor. Ako paralelu k tejto myšlienke by som uviedol, že tak ako sa hovorí, že šaty robia človeka, tak aj určitý priestor, či už je daný lokalitou, alebo dizajnovou budovou a je funkčný a estetický, tak len podporuje značku spoločnosti, takže toto sú takpovediac naše šaty. Sme takto aj veľmi blízko centra, čiže blízko diania, ruchu, pohybu turistov či cestujúcich, slovom táto poloha je pre nás kľúčová a doslova strategická. A tým sa chceme riadiť aj do budúcnosti.Určite chceme byť nejako vnímaní, mať úroveň a nepodliezť ju. Každopádne chceme byť čo najdlhšie prví v tom, čo robíme a ostať na trhu čo najdlhšie. Chceme radiť ľuďom a ukázať im, že aj tento svet má svoju budúcnosť. Časom by sme radi organizovali aj odborné konferencie a školenia a možno šli aj ďalej – napríklad aj v oblasti vzdelávania, ponúknuť svoje služby aj širšie, jednoducho našim cieľom do budúcna je byť v podstate širokospektrálny smerom k vonkajšiemu okoliu.Viete, všetko je relatívne. Aj mne sa občas stane, že sú dni, ktoré sú maximálne vyčerpávajúce a musím aj priznať, že občas aj stresové, ale viac je tých dní, ktoré sú viac o dobre vykonanej práci, ľuďom, ktorým verím a za každých okolností sa môžem na nich spoľahnúť. V tomto biznise je dôležité, ako sa vyvíja celkový trh celosvetovo, pozitívny pohľad na veci a v neposlednom rade chuť riskovať.Rád relaxujem a trávim čas so svojou rodinou. Musím sa priznať, že si občas poleňoším pri dobrom filme a dobrom jedle (smiech). Zatiaľ sa však rád naplno realizujem v práci, keďže moja práca je pre mňa zároveň aj môj koníček, moje hobby. Mám rád tento svet a výzvy, ktoré ponúka. Spoločnosť je zameraná na oblasť, v ktorej sa cítim ako ryba vo vode, takže pre mňa je to splnený sen, že ma moja práca baví, čo žiaľ v dnešnej dobe nemôže povedať každý. Preto si vážim to, čo som dosiahol a verím, že sa to podarí každému, kto verí sám v seba a má svoje vlastné sny, ktoré sa nebojí realizovať.Hoci fungujeme viac-menej ako privátny bankový sektor, tak našich klientov radi privítame na adrese Žižkova 9 v Bratislave, kde ponúkame naše služby v čase od 09.00 do 17.00. Takisto nás môžu klienti kontaktovať cez naše sociálne siete, prostredníctvom ktorých sa s nimi vieme spojiť aj touto formou. Predovšetkým všetky dôležité informácie nájdete na našej webovej stránke www.cryptoinvestment.com a emailovej adrese info@cryptoinvestment.com