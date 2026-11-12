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CSG bude dodávať pištoľové strelivo pre kanadské ministerstvo
Súčasťou skupiny CSG je aj slovenská MSM Group, ktorá sa špecializuje na výrobu delostreleckej munície.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Európska skupina obranného priemyslu CSG uspela prostredníctvom americkej značky Speer v zákazke pre kanadské ministerstvo obrany. Kontrakt počíta s dodávkami pištoľového streliva počas obdobia až troch rokov v celkovom objeme až 4,2 milióna nábojov.
Americký výrobca streliva Speer Ammunition, ktorý prostredníctvom spoločnosti The Kinetic Group patrí do priemyselno-technologickej skupiny CSG, získal kontrakt na dodávky pištoľového streliva kalibru 9 mm Luger JHP pre kanadské ministerstvo obrany (Department of National Defence, DND).
Súčasťou skupiny CSG je aj slovenská MSM Group, ktorá sa špecializuje na výrobu delostreleckej munície. Spolu s americkou The Kinetic Group patrí medzi významné spoločnosti zbrojárskeho portfólia CSG, ktoré pokrýva široké spektrum výroby munície pre ozbrojené a bezpečnostné zložky.
„S kanadským ministerstvom obrany spolupracujeme už dlhé roky a získanie tohto nového kontraktu nás veľmi teší. Táto zákazka potvrdzuje dôveru, ktorú medzinárodné bezpečnostné zložky vkladajú do našich spoľahlivých a inovatívnych produktov. Speer patrí k špičke v oblasti spoľahlivosti a účinnosti streliva a sme hrdí na to, že môžeme bezpečnostným zložkám aj naďalej dodávať služobné strelivo mimoriadnej kvality,“ uviedol David Kline, riaditeľ technického inžinierstva pre štátne zákazky spoločnosti Speer.
CSG N.V. (CSG) je holandská spoločnosť a popredná európska skupina obranného priemyslu, ktorej vrcholové vedenie sídli v Prahe v Českej republike. CSG vyvíja a dodáva obranné a priemyselné technológie. Skupina prevádzkuje kľúčové výrobné závody v Spojených štátoch amerických, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Taliansku, Nemecku, Poľsku, Grécku, Českej republike, na Slovensku, v Srbsku a Indii.
Americký výrobca streliva Speer Ammunition, ktorý prostredníctvom spoločnosti The Kinetic Group patrí do priemyselno-technologickej skupiny CSG, získal kontrakt na dodávky pištoľového streliva kalibru 9 mm Luger JHP pre kanadské ministerstvo obrany (Department of National Defence, DND).
Súčasťou skupiny CSG je aj slovenská MSM Group, ktorá sa špecializuje na výrobu delostreleckej munície. Spolu s americkou The Kinetic Group patrí medzi významné spoločnosti zbrojárskeho portfólia CSG, ktoré pokrýva široké spektrum výroby munície pre ozbrojené a bezpečnostné zložky.
„S kanadským ministerstvom obrany spolupracujeme už dlhé roky a získanie tohto nového kontraktu nás veľmi teší. Táto zákazka potvrdzuje dôveru, ktorú medzinárodné bezpečnostné zložky vkladajú do našich spoľahlivých a inovatívnych produktov. Speer patrí k špičke v oblasti spoľahlivosti a účinnosti streliva a sme hrdí na to, že môžeme bezpečnostným zložkám aj naďalej dodávať služobné strelivo mimoriadnej kvality,“ uviedol David Kline, riaditeľ technického inžinierstva pre štátne zákazky spoločnosti Speer.
CSG N.V. (CSG) je holandská spoločnosť a popredná európska skupina obranného priemyslu, ktorej vrcholové vedenie sídli v Prahe v Českej republike. CSG vyvíja a dodáva obranné a priemyselné technológie. Skupina prevádzkuje kľúčové výrobné závody v Spojených štátoch amerických, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Taliansku, Nemecku, Poľsku, Grécku, Českej republike, na Slovensku, v Srbsku a Indii.