< sekcia Ekonomika
CSM Industry bude Vietnamu dodávať špeciálne záchranné stroje UDS
CSM Industry podpísala dohodu o spolupráci s Ministerstvom verejnej bezpečnosti Vietnamu počas aprílovej oficiálnej návštevy slovenskej vládnej delegácie vo Vietname
Autor TASR
Tisovec 20. apríla (TASR) - Spoločnosť CSM Industry z Tisovca bude dodávať špeciálne záchranné stroje UDS pre vietnamské záchranné zložky. Spoločná dohoda s Vietnamskou socialistickou republikou počíta aj s čiastočnou lokalizáciou výroby vo Vietname. TASR o tom informoval konateľ spoločnosti Tomáš Maroš.
CSM Industry podpísala dohodu o spolupráci s Ministerstvom verejnej bezpečnosti Vietnamu počas aprílovej oficiálnej návštevy slovenskej vládnej delegácie vo Vietname. Strojársky podnik z Tisovca bude vietnamským záchranným zložkám dodávať špeciálne stroje UDS, ktoré používajú aj slovenskí hasiči.
„Táto moderná ženijná a záchranárska technika bude slúžiť najmä pre potreby hasičských a záchranných zložiek vo Vietname pri zásahoch v náročných podmienkach. V posledných rokoch sa UDS ukázal ako kľúčový stroj v civilnej aj vojenskej sfére, hlavne pri prírodných katastrofách, ako sú záplavy alebo rôzne živelné pohromy, akou bola aj nedávna slintačka kráv, kde UDS zohrali zásadnú úlohu,“ priblížil Maroš. Stroje majú podľa jeho slov využitie aj v oblasti obrany, na Ukrajine ich napríklad používajú pri kopaní zákopov a obranných línií.
Kontrakt s Vietnamom je podľa Maroša pre CSM Industry vzpruhou, skonštatoval tiež, že firma z rimavskosobotského regiónu stála ešte pred niekoľkými rokmi na pokraji konca. „Podpis tejto dohody je jasným dôkazom, že slovenské firmy majú stále čo ponúknuť aj v náročnej svetovej konkurencii na svetových medzinárodných trhoch ako je Vietnam,“ povedal Maroš s tým, že dohoda počíta s postupnou výrobou špecializovanej záchrannej techniky a čiastočnou lokalizáciou výroby vo Vietname.
Strojárska spoločnosť CSM Industry nadväzuje na 50-ročnú históriu výroby strojárskych a stavebných mechanizmov v Tisovci. Zameriava sa najmä na výrobu UDS strojov, výrobky dodáva na trhy krajín Vyšehradskej štvorky i ďalších krajín východnej Európy. Firma sa orientuje aj na obranný priemysel, v roku 2025 naplno rozbehla sériovú výrobu bojových obrnených vozidiel Patria 8x8 AMV pre Ozbrojené sily SR, spustila tiež výrobu špeciálne upravených ženijných strojov pre poľskú armádu. Koncom roka 2025 CSM Industry zamestnávala približne 160 ľudí.
CSM Industry podpísala dohodu o spolupráci s Ministerstvom verejnej bezpečnosti Vietnamu počas aprílovej oficiálnej návštevy slovenskej vládnej delegácie vo Vietname. Strojársky podnik z Tisovca bude vietnamským záchranným zložkám dodávať špeciálne stroje UDS, ktoré používajú aj slovenskí hasiči.
„Táto moderná ženijná a záchranárska technika bude slúžiť najmä pre potreby hasičských a záchranných zložiek vo Vietname pri zásahoch v náročných podmienkach. V posledných rokoch sa UDS ukázal ako kľúčový stroj v civilnej aj vojenskej sfére, hlavne pri prírodných katastrofách, ako sú záplavy alebo rôzne živelné pohromy, akou bola aj nedávna slintačka kráv, kde UDS zohrali zásadnú úlohu,“ priblížil Maroš. Stroje majú podľa jeho slov využitie aj v oblasti obrany, na Ukrajine ich napríklad používajú pri kopaní zákopov a obranných línií.
Kontrakt s Vietnamom je podľa Maroša pre CSM Industry vzpruhou, skonštatoval tiež, že firma z rimavskosobotského regiónu stála ešte pred niekoľkými rokmi na pokraji konca. „Podpis tejto dohody je jasným dôkazom, že slovenské firmy majú stále čo ponúknuť aj v náročnej svetovej konkurencii na svetových medzinárodných trhoch ako je Vietnam,“ povedal Maroš s tým, že dohoda počíta s postupnou výrobou špecializovanej záchrannej techniky a čiastočnou lokalizáciou výroby vo Vietname.
Strojárska spoločnosť CSM Industry nadväzuje na 50-ročnú históriu výroby strojárskych a stavebných mechanizmov v Tisovci. Zameriava sa najmä na výrobu UDS strojov, výrobky dodáva na trhy krajín Vyšehradskej štvorky i ďalších krajín východnej Európy. Firma sa orientuje aj na obranný priemysel, v roku 2025 naplno rozbehla sériovú výrobu bojových obrnených vozidiel Patria 8x8 AMV pre Ozbrojené sily SR, spustila tiež výrobu špeciálne upravených ženijných strojov pre poľskú armádu. Koncom roka 2025 CSM Industry zamestnávala približne 160 ľudí.