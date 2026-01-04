< sekcia Ekonomika
CSM Industry chce vybudovať haly pre výrobu vojenských nakladačov
Vojenský kontajnerový nakladač pre ISO kontajnery na podvozku Tatra považuje spoločnosť za strategický pilier svojho ďalšieho rozvoja a nový kľúčový produkt.
Autor TASR
Tisovec 4. januára (TASR) - Spoločnosť CSM Industry z Tisovca chce investovať do výstavby nových výrobných hál, v ktorých by chcela produkovať kontajnerové nakladače pre podvozky Tatra pre slovenskú armádu. Rozšírenie výroby by prinieslo aj vytvorenie nových pracovných miest v jednom z najmenej rozvinutých regiónov. Pre TASR to uviedol konateľ spoločnosti Tomáš Maroš.
Strojárska spoločnosť z Tisovca ukončila rok 2025 s tržbami na úrovni približne 11 miliónov eur a odhadovaným ziskom vo výške asi 1,5 milióna eur. „Zisk plánujeme reinvestovať do výstavby nových výrobných hál a moderných technológií nevyhnutných pre spustenie sériovej výroby nových kontajnerových nakladačov,“ prezradil Maroš.
Vojenský kontajnerový nakladač pre ISO kontajnery na podvozku Tatra považuje spoločnosť za strategický pilier svojho ďalšieho rozvoja a nový kľúčový produkt. „Ide o špecializovaný hákový nosič ISO kontajnerov určený pre ozbrojené sily a záchranné zložky. V kontexte pripravovanej dodávky nákladných vozidiel Tatra pre Ozbrojené sily SR, kde Ministerstvo obrany SR kladie dôraz na maximálnu mieru lokalizácie výroby, sa CSM Industry plánuje stať ako domáci výrobca dodávateľom týchto kontajnerových nadstavieb a nosičov ISO kontajnerov,“ doplnil Maroš.
Firma z Tisovca v súčasnosti rozvíja i nové ženijné produkty, ako sú mobilné mosty, automosty, pontónové mostové súpravy a špecializované vojensko-inžinierske platformy. V spolupráci s Akadémiou ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši vyvíja i novú generáciu ženijnej techniky.
Strojárska spoločnosť CSM Industry nadväzuje na 50-ročnú históriu výroby strojárskych a stavebných mechanizmov v Tisovci. Zameriava sa najmä na výrobu UDS strojov, výrobky dodáva na trhy krajín Vyšehradskej štvorky i ďalších krajín východnej Európy. V roku 2025 firma naplno rozbehla sériovú výrobu bojových obrnených vozidiel Patria 8x8 AMV pre Ozbrojené sily SR, spustila tiež výrobu špeciálne upravených ženijných strojov pre poľskú armádu.
