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CSM Industry mala zisk takmer 1,4 milióna eur
Strojárska spoločnosť CSM Industry nadväzuje na 50-ročnú históriu výroby strojárskych a stavebných mechanizmov v Tisovci.
Autor TASR
Tisovec 13. júla (TASR) - Spoločnosť CSM Industry z Tisovca dosiahla za minulý rok príjmy viac ako 11 miliónov eur, pričom sa zisk spoločnosti priblížil k 1,4 milióna eur. Strojárska firma z Gemera investovala aj do rozšírenia výrobných kapacít, vyrábať by chcela aj viacúčelové taktické vozidlá 4x4 pre slovenskú armádu. TASR o tom informoval konateľ spoločnosti Tomáš Maroš.
CSM Industry patrí k najvýznamnejším slovenským výrobcom špeciálnej ženijnej a obrannej techniky. Nosným výrobným programom firmy je výroba ženijných strojov UDS 214, ktoré sú využívané v obrannom aj civilnom sektore. Dôležitou súčasťou výroby sú aj obrnené bojové vozidlá Patria 8x8 AMV XP, ktorú firma vyrába na základe medzivládnej dohody medzi Ministerstvom obrany (MO) SR a fínskou spoločnosťou. „Výroba bude pokračovať minimálne do roku 2028. V závode sa realizuje kompletná výroba, montáž a testovanie vozidiel s výnimkou zbraňového systému,“ uviedol Maroš.
Strojárska firma z Gemera v roku 2025 investovala do modernizácie výrobných technológií, rozšírenia výrobných kapacít a vývoja nových ženijných produktov, a to pontónových mostných súprav a mobilných mostov. V tomto roku spoločnosť očakáva výrazný nárast tržieb, čo má byť dôsledkom rozbehnutej sériovej výroby bojových obrnených vozidiel pre Ozbrojené sily SR a dodávok UDS pre vojakov, hasičov, vodohospodárov i poľskú armádu.
Spoločnosť sa tiež plánuje zapojiť do pripravovaného tendra Ministerstva obrany SR na viacúčelové taktické vozidlá 4x4 pre slovenskú armádu. Firma chce ponúknuť vozidlo UDS4 4x4, ktoré vyrába na základe licencie fínskej spoločnosti SISU Auto. „Ide o modulárnu a najmodernejšiu platformu 4x4 zavedenú vo výzbroji NATO, fínskych a švédskych ozbrojených síl, ktorá svoje schopnosti potvrdila aj počas nasadenia vo vojnových podmienkach na Ukrajine,“ doplnil Maroš.
Strojárska spoločnosť CSM Industry nadväzuje na 50-ročnú históriu výroby strojárskych a stavebných mechanizmov v Tisovci. Firma zamestnáva približne 160 pracovníkov, ďalšie desiatky ľudí pracujú v regióne v rámci siete lokálnych subdodávateľov.
CSM Industry patrí k najvýznamnejším slovenským výrobcom špeciálnej ženijnej a obrannej techniky. Nosným výrobným programom firmy je výroba ženijných strojov UDS 214, ktoré sú využívané v obrannom aj civilnom sektore. Dôležitou súčasťou výroby sú aj obrnené bojové vozidlá Patria 8x8 AMV XP, ktorú firma vyrába na základe medzivládnej dohody medzi Ministerstvom obrany (MO) SR a fínskou spoločnosťou. „Výroba bude pokračovať minimálne do roku 2028. V závode sa realizuje kompletná výroba, montáž a testovanie vozidiel s výnimkou zbraňového systému,“ uviedol Maroš.
Strojárska firma z Gemera v roku 2025 investovala do modernizácie výrobných technológií, rozšírenia výrobných kapacít a vývoja nových ženijných produktov, a to pontónových mostných súprav a mobilných mostov. V tomto roku spoločnosť očakáva výrazný nárast tržieb, čo má byť dôsledkom rozbehnutej sériovej výroby bojových obrnených vozidiel pre Ozbrojené sily SR a dodávok UDS pre vojakov, hasičov, vodohospodárov i poľskú armádu.
Spoločnosť sa tiež plánuje zapojiť do pripravovaného tendra Ministerstva obrany SR na viacúčelové taktické vozidlá 4x4 pre slovenskú armádu. Firma chce ponúknuť vozidlo UDS4 4x4, ktoré vyrába na základe licencie fínskej spoločnosti SISU Auto. „Ide o modulárnu a najmodernejšiu platformu 4x4 zavedenú vo výzbroji NATO, fínskych a švédskych ozbrojených síl, ktorá svoje schopnosti potvrdila aj počas nasadenia vo vojnových podmienkach na Ukrajine,“ doplnil Maroš.
Strojárska spoločnosť CSM Industry nadväzuje na 50-ročnú históriu výroby strojárskych a stavebných mechanizmov v Tisovci. Firma zamestnáva približne 160 pracovníkov, ďalšie desiatky ľudí pracujú v regióne v rámci siete lokálnych subdodávateľov.