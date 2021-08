CSM Industry z Tisovca bude vyrábať hlavné komponenty pre vozidlá Lynx

Tisovec 31. augusta (TASR) – Tisovecká spoločnosť CSM Industry bude vyrábať hlavné komponenty pre bojové vozidlá Lynx KF41 nemeckej spoločnosti Rheinmetall. Partneri dohodu spečatili podpísaním Memoranda o porozumení a spolupráci v oblasti výroby vojenských vozidiel.



"Spoločnosť Rheinmetall má veľký záujem o nadviazanie partnerstva so slovenským obranným priemyslom a máme rozsiahle skúsenosti s integráciou miestnych spoločností do globálneho dodávateľského reťazca," uviedol viceprezident spoločnosti Rheinmetall pre predaj Oliver Mittelsdorf. Ako dodal, začlenenie CSM Industry do dodávateľského reťazca Rheinmetall ponúkne tisoveckej spoločnosti značné exportné príležitosti.



Podľa predsedu predstavenstva CSM Industry Tomáša Maroša prinesie spolupráca s nemeckou firmou možnosť účinne a dlhodobo využívať všetky výrobné kapacity podniku. "Vzájomná spolupráca nám umožní prenos know-how a stane sa veľkou príležitosťou pre budúci ekonomický rozvoj. Ten podporí a posilní slovenskú ekonomiku, domáci obranný priemysel, národnú suverenitu a povedie tiež k lokalizácii výroby," doplnil Maroš.



Do projektu bojových vozidiel Lynx má CSM Industry prispieť technologickým zázemím či skúsenosťami s kooperačnou výrobou zváraných dielov a oceľových konštrukcií. Vozidlo tohto typu je jedným z uchádzačov v tendri slovenských ozbrojených síl na nové bojové vozidlá pechoty. CSM Industry sa na spolupráci nedávno dohodla aj s fínskou zbrojovkou Patria, podpísané memorandum o porozumení sa týka dodávok a predaja obrnených transportérov 8x8.



Spoločnosť Rheinmettal sídli v nemeckom Düsseldorfe, založená bola v roku 1889 a v súčasnosti patrí k popredným svetovým dodávateľom vojenských systémov a vybavenia. Koncern zamestnáva približne 26.000 ľudí, v minulom roku dosiahla spoločnosť tržby vo výške viac ako 5,8 miliardy eur.