ČSOB eviduje po zemetrasení na juhozápade škody za vyše 100.000 eur
Klienti ČSOB Poisťovne do piatkového rána nahlásili v súvislosti so sobotňajším (21. 2.) zemetrasením celkovo 124 poistných udalostí.
Autor TASR
Bratislava 27. februára (TASR) - Aj takmer týždeň po zemetrasení na juhozápade Slovenska stále pribúdajú hlásenia škôd. Klienti ČSOB Poisťovne do piatkového rána nahlásili v súvislosti so sobotňajším (21. 2.) zemetrasením celkovo 124 poistných udalostí, pričom odhadovaná výška škôd už presiahla 100.000 eur. Poisťovňa o tom informovala v piatok.
Hlásenia sa týkajú najmä okresov Galanta, Dunajská Streda a Senec. Medzi najčastejšie škody podľa poisťovne patria trhliny na budovách, rozbité okná, popraskané omietky, ale aj poškodené spotrebiče či nábytok. „Aktuálne sa vykonávajú obhliadky likvidátormi poisťovne, a preto sa odhadovaná výška škôd ešte môže meniť,“ uviedla poisťovňa.
Klientom so staršími poistnými zmluvami odporučila skontrolovať, či poistné sumy zodpovedajú skutočnej hodnote nehnuteľnosti a domácnosti. „Rast cien stavebných materiálov a cien stavebných prác v posledných rokoch výrazne zvyšujú riziko podpoistenia, pokiaľ klient nemá poistenie s automatickou indexáciou,“ uviedol riaditeľ odboru upisovania rizík, produktového manažmentu SME a zaistenia Peter Čahoj.
Pri vzniku poistnej udalosti poisťovňa odporúča škody riadne zdokumentovať a bezodkladne nahlásiť - osobne, telefonicky, písomne alebo e-mailom. K dispozícii je aj online formulár na webovej stránke poisťovne, ktorý je možné vyplniť spolu s fotodokumentáciou.
