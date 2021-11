ČSOB nesúhlasí s verdiktom polície, obráti sa na príslušné súdy

Bratislava 12. novembra (TASR) – Československá obchodná banka (ČSOB) nesúhlasí s verdiktom Finančnej spravodajskej jednotky (FSJ) polície, obráti sa na príslušné súdy. Uviedla to hovorkyňa banky Anna Jamborová v reakcii na pokutu FSJ Prezídia Policajného zboru.



"ČSOB sa detailne oboznámila s rozhodnutím FSJ a odôvodnením udelenej sankcie, pričom nesúhlasí s verdiktom a obráti sa na príslušné súdy. Počas vyšetrovania FSJ kontrolovala spôsoby a mechanizmy overovania klientov a ich transakcii v období rokov 2016 až 2019," priblížila.



Poznamenala, že podľa záverov FSJ nevykonala ČSOB dostatočne preverovanie vo veľmi limitovanom počte prípadov klientov v danom období. Hoci podľa nej ČSOB korektne hlásila neobvyklé transakcie v drvivej väčšine uvedených prípadov, podľa FSJ mali byť reportované skôr alebo v niektorých prípadoch opakovane. Taktiež podľa FSJ mala ČSOB ukončiť zmluvné vzťahy s danými klientmi skôr.



Podčiarkla, že ČSOB ročne spracováva a monitoruje milióny transakcií. "Systém kontroly a pravidiel s cieľom boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti má nastavený mimoriadne prísne v súlade s národnou a európskou legislatívou," dodala hovorkyňa banky.



FSJ Prezídia Policajného zboru uložila Československej obchodnej banke pokutu 1,5 milióna eur. Polícia to oznámila na sociálnej sieti. Pokuta bola banke uložená za porušenie ustanovení zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.



Okrem uloženia pokuty je súčasťou sankcie aj zverejnenie právoplatného rozhodnutia. To nadobudlo právoplatnosť vo štvrtok (11.11.). Vo zverejnenom dokumente je popísaných 33 prípadov pochybení.



Rozhodnutie hovorí o tom, že banka vo viacerých prípadoch nevykonala zvýšenú starostlivosť pri klientoch s vyšším rizikom. Malo ísť vo viacerých prípadoch o schránkové firmy, kde bol konateľom a konečným užívateľom výhod cudzinec bez zjavného vzťahu k SR. Súčasne išlo o obchody s nezvyčajne vysokým objemom finančných prostriedkov v hotovosti následne odoslaných do krajín s vyšším rizikom legalizácie príjmu z trestnej činnosti, kde banka nepreukázala primeraný rozsah starostlivosti.