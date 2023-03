ČSOB: Počet nových registrovaných áut v EÚ rastie dvojciferným tempom

Bratislava 21. marca (TASR) - Počet nových registrovaných áut v EÚ rástol druhý mesiac v tomto roku dvojciferným tempom. V krajinách Európskej únie narástol ich počet o 11,5 percenta. Väčšina trhov EÚ zaznamenala slušný rast, uviedol analytik ČSOB Marek Gábriš.



Počet registrovaných nových osobných áut v EÚ sa vo februári medziročne zvýšil siedmy mesiac v rade. "Treba poznamenať, že je to aj z dôvodu nízkej porovnávacej bázy z predchádzajúceho roka, ktorú spôsobil nedostatok dodávok polovodičových súčiastok v prvej polovici 2022," uviedol Gábriš.



Rast predajnosti áut podľa neho zaznamenala väčšina významných trhov v EÚ. Napríklad Španielsko vo februári zaregistrovalo medziročný prírastok o 19,2 %, Taliansko o 17,4 % a Francúzsko o 9,4 %. "Z veľkých trhov má zatiaľ o niečo pomalší rozbeh iba Nemecko s prírastkom o takmer 3 % v druhom mesiaci roka. Pre Slovensko ako automobilovú veľmoc a najväčšieho producenta áut na obyvateľa na svete je to dôležité," konštatoval Gábriš.



Tento trend od začiatku roka potvrdzujú aj skôr publikované údaje Štatistickým úradom SR o tržbách v priemysle, keď reálne tržby vo výrobe dopravných prostriedkov v prvom mesiaci roka medziročne vzrástli o 7,4 %. Podľa neho nové objednávky motorových vozidiel v januári vzrástli medziročne o 4,9 %, čo podľa Gábriša predstavuje pozitívum pre túto časť slovenského priemyslu do ďalších mesiacov.