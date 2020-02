ČSOB si kúpou OTP banky môže posilniť svoju pozíciu na trhu

Bratislava 17. februára (TASR) - ČSOB banka si kúpou OTP Banky zvýši svoj trhový podiel, získa tým aj nových klientov v regiónoch, v ktorých doteraz až taká silná nebola. Zhodujú sa na tom odborníci.



ČSOB v pondelok potvrdila, že má záujem o OTP Banku, o ktorej predaji sa špekuluje už od vlaňajška. "Ja to vnímam ako snahu bánk, ktoré sú na Slovensku dlho etablované, zvýšiť svoj trhový podiel a posilniť svoje pozície v regiónoch, kde mala OTP Banka silnejšiu pozíciu. Ide o kúpu klientskeho kmeňa, lebo pobočkovú sieť si vedia banky vybudovať, ale klientsky kmeň a produkty, ktoré aktívne klienti využívajú, je niečo, čo má vždy hodnotu," zhodnotil generálny riaditeľ Partners Investments Maroš Ovčarik.



Rovnaký názor má aj analytik portálu Finančná hitparáda Martin Švidroň. "Pre každú banku na trhu je veľmi dôležité dosiahnuť kritický počet klientov, kedy už banka dokáže pokryť prevádzkové náklady a začne tvoriť zisk. Následne chce každá banka rásť a ukrajovať čoraz väčší trhový podiel," zhodnotil Švidroň.



Medzi bankami na Slovensku je podľa odborníkov silná konkurencia. Získavať nových klientov tak nemusí byť pre ne jednoduché. "V rámci silnej konkurencie je dnes získavanie klientov prostredníctvom kampaní drahé a aj časovo náročné. Preto majú väčšie a silnejšie banky záujem o tie malé. Kúpa OTP Banky je zaujímavá predovšetkým pre svoj kmeň retailových, ale aj firemných klientov. Nový kupca zároveň získa aj 62 pobočiek OTP Banky, s penetráciou predovšetkým na juhu Slovenska," doplnil Švidroň. Podľa jeho slov ČSOB postupne zladí pobočky, systémy a neskôr aj produkty, čím ušetrí na réžii a správe nových klientov. "Zároveň sa pokúsi klientom ponúknuť aj nové produktové portfólio, čím môže opäť navýšiť zisk. ČSOB banka si touto kúpou razí svoju cestu s cieľom dostať sa medzi prvú bankovú trojku," očakáva Švidroň.



Doterajší klienti OTP Banky sa pritom nemusia tejto transakcie obávať. Práve naopak, mohli by sa dostať k atraktívnejším produktom. "V zásade tu ide o to, že lepšia banka kupuje horšiu. To znamená, že existujúce zmluvy, či už o bežnom účte, alebo úverové zmluvy, alebo akékoľvek iné, zostávajú v platnosti. Cieľom nového majiteľa, v tomto prípade ČSOB banky, bude klientov si udržať, pretože v opačnom prípade, keby urobila chybné rozhodnutie a znevýhodňovala by týchto klientov, tak by riskovali, že im odídu a transakcia by pre nich nebola výhodná," vysvetľuje Ovčarik s tým, že pre klientov je to príležitosť, pretože budú mať prístup k novým a možno aj lepším produktom v novej banke.