ČSOB v roku 2025 klesol čistý zisk o 3 % na 97,7 milióna eur
Celá skupina, vrátane sesterskej ČSOB Poisťovne, dosiahla medziročne vyšší zisk o 6,1 % na úrovni 107,3 milióna eur.
Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Československá obchodná banka (ČSOB) vykázala za minulý rok zisk vo výške 97,7 milióna eur, čo bolo medziročne menej o 3 %. Celá skupina, vrátane sesterskej ČSOB Poisťovne, dosiahla medziročne vyšší zisk o 6,1 % na úrovni 107,3 milióna eur. Informovala o tom v utorok hovorkyňa banky Zuzana Fečová.
„Pod medziročný pokles zisku sa významnejšie podpísala vyššia tvorba opravných položiek, ku ktorej sme pristúpili pre narastajúce geopolitické napätie a spomaľujúci sa ekonomický rast. Negatívny vplyv na celé makroekonomické dianie mala hrozba obchodných vojen a zvýšenie amerických ciel. Oslabenú pozíciu pocítila aj slovenská ekonomika. Neistotu v podnikateľskom prostredí poznačili opatrenia v kontexte pripravovanej konsolidácie a rastúcej inflácie,“ zhodnotil generálny riaditeľ ČSOB Daniel Kollár.
Poukázal na to, že bilančná suma banky sa vlani zvýšila o 2,1 miliardy eur na 17,4 miliardy eur. Tento nárast bol predovšetkým výsledkom rastu hypotekárneho portfólia a výrazného posilnenia pozície banky na trhu firemného úverovania. „Celkové výnosy ČSOB dosiahli výšku 405 miliónov eur. Medziročne vzrástli najmä vďaka vyšším čistým úrokovým výnosom, ktoré podporil pokračujúci veľký záujem klientok a klientov o úvery aj v súvislosti s riešením otázky bývania,“ doplnil Kollár.
Objem úverov poskytnutých klientom banky ku koncu minulého roka medziročne vzrástol o 9,3 % na 13 miliárd eur. Vklady a úvery prijaté od klientov k rovnakému dátumu vzrástli o 4,8 % na 9,6 miliardy eur. Čisté úrokové výnosy medziročne vzrástli o 4,2 % na 282 miliónov eur. Prevádzkové náklady rástli tiež, a to o 7,2 % na 256,1 milióna eur. Vlani vytvorila ČSOB opravné položky na úrovni 7,7 milióna eur v porovnaní s ich rozpustením vo výške 17,6 milióna eur za rok 2024. Kapitálová primeranosť základných vlastných zdrojov banky k 31. decembru 2025 dosiahla 17,76 %, čím prevyšuje stanovené regulatórne požiadavky.
