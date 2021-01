CSS Bôrik v Nitrianskom Pravne chcú komplexne zrekonštruovať

Nitrianske Pravno 12. januára (TASR) - Centrum sociálnych služieb (CSS) Bôrik v Nitrianskom Pravne (okres Prievidza) chcú komplexne zrekonštruovať. Práce i v podobe novej nadstavby obytného podkrovia majú podľa zámeru CSS priniesť nové ubytovacie jednotky pre tamojších klientov.



Komplexnou rekonštrukciou a modernizáciou objektu sleduje zariadenie v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečenie plnej prevádzky podľa súčasných požiadaviek právnych predpisov na úseku ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany, uviedlo CSS Bôrik v zámere, ktoré predložilo orgánom na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.



CSS plánuje zabezpečiť nadstavbu nového obytného podkrovia, ktorá bude riešiť nové ubytovacie jednotky. Do nich sa následne presunú klienti z pôvodných izieb, ktoré podľa platnej legislatívy plošne nevyhovujú. Kapacita zariadenia tak zostane 200 klientov. Komplexnú rekonštrukciu objektu chce zariadenie rozdeliť na tri etapy.



Súčasťou prác má byť i vybudovanie nového osvetlenia areálu, asanácia čistiarne odpadových vôd, realizácia novej vonkajšej dažďovej kanalizácie, rekonštrukcia spevnených plôch, oddychových zón, vybudovanie novej požiarnej nádrže a nádrže splaškovej kanalizácie. Náklady na rekonštrukciu zariadenie v zámere neuviedlo.



Centrum postavili a zriadili v októbri 1957 na zhorenisku pôvodnej stavby datovanej do roku 1875, keď ju postavili ako letné sídlo zemana. Do roku 1956, keď budova vyhorela, slúžila viacerým účelom. Pôsobili v nej mníšky rádu sv. Vincenta de Paul, neskôr po druhej svetovej vojne v nej zriadili internátne poľnohospodárske učilište.