Miera nezamestnanosti v Česku klesla v septembri na 2,7 %

Praha 2. novembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Česku dosiahla v septembri 2,7 %. Medziročne to znamená pokles o 0,2 percentuálneho bodu a v medzimesačnom porovnaní o 0,1 percentuálneho bodu. Naopak, počet zamestnaných rastie a blíži sa k predcovidovým hodnotám. Ukázali to v utorok údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ), ktoré zverejnil server novinky.cz.



Miera zamestnanosti zaznamenala v septembri 74,8 %. V porovnaní so septembrom minulého roka sa zvýšila o 0,6 percentuálneho bodu. V prípade mužov dosiahla miera zamestnanosti 81,5 % a v prípade žien 67,8 %.



"S odstupom je možné hodnotiť, že počet ľudí hľadajúcich zamestnanie bol najvyšší v marci tohto roka a odvtedy nezamestnanosť klesá. Zrkadlovo stúpa počet pracujúcich, ktorý sa v septembri priblížil k predcovidovým hodnotám," povedal Dalibor Holý z ČSÚ.



Už skôr vydal svoje štatistiky o septembrovej nezamestnanosti český úrad práce. Ten uviedol, že podiel nezamestnaných na trhu práce bol 3,5 %. V porovnaní so septembrom minulého roka to podľa úradu znamenalo pokles o 0,3 percentuálneho bodu.