CTI Group, kde patrí slovenská CHIRANA T.Injecta, má nové vedenie

Bratislava 14. decembra (TASR) - Skupina CTI Group, ktorej súčasťou je slovenský výrobca zdravotníckych pomôcok CHIRANA T.Injecta, má nové vedenie. Prezidentom skupiny a zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti CHIRANA T. Injecta sa začiatkom decembra stal Marcin Sieczka. Na postoch nahradil Teodora Lysáka, ktorý vo vedení firmy pôsobil od roku 2008. Vo štvrtok o tom informovala marketingová manažérka WOOD & Company Zuzana Kopanicová.



Skupina CTI Group vyrába zdravotnícky materiál a pomôcky pre pacientov, nemocnice a laboratóriá. Vyrástla na tradícii slovenského výrobcu CHIRANA T.Injecta zo Starej Turej. Počas pandémie ochorenia COVID-19 skupina zabezpečovala pre Slovensko certifikované ochranné rúška a následne i špeciálne injekčné striekačky pre očkovanie obyvateľstva.



Spoločnosť CHIRANA T.Injecta vznikla v roku 2007. Obrat spoločnosti podľa FinStatu postupne rástol až na takmer 30 miliónov eur, no minulý rok sa po predchádzajúcich ziskoch rádovo v jednotkách miliónov eur dostala do straty 271.726 eur.



Podľa Kopanicovej obrat celej skupiny, do ktorej patria okrem spoločnosti CHIRANA T.Injecta aj firmy Chirmax (český výrobca chirurgických nití) a Vitrex Medical (dánsky producent sklenených kapilárnych trubiek), narástol na súčasných 50 miliónov eur.