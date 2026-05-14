CTP Slovakia postaví v Banskej Bystrici novú halu za 12 miliónov eur
Nová investícia smeruje do výstavby moderného objektu s označením BBST01.
Autor TASR
Banská Bystrica 14. mája (TASR) - Spoločnosť CTP Slovakia postaví v Banskej Bystrici novú halu za 12 miliónov eur. Projekt podľa spoločnosti posilní logistickú a výrobnú kapacitu regiónu stredného Slovenska. Informovala o tom PR manažérka spoločnosti Marta Fandlová.
Ako uviedla, nová investícia smeruje do výstavby moderného objektu s označením BBST01. Hala s celkovou prenajímateľnou plochou 17.529 štvorcových metrov je podľa jej slov navrhnutá ako multifunkčný priestor, ktorý dokáže flexibilne uspokojiť požiadavky od ľahkého priemyslu a montáže až po sofistikovanú logistiku.
„Banská Bystrica predstavuje pre CTP strategický bod na mape Slovenska. Svojou polohou v geografickom strede krajiny a priamym napojením na kľúčové dopravné tepny je ideálnym miestom pre firmy, ktoré hľadajú efektívne prepojenie medzi východnými a západnými trhmi,“ poznamenal business developer spoločnosti Matej Trnený.
V čase, keď slovenský trh čelí správam o odchode viacerých významných spoločností, prichádza podľa Fandlovej táto investícia ako dôležitý stabilizačný prvok. Vznik moderného logisticko-priemyselného parku prirodzene podnecuje tvorbu nových pracovných miest, a to nielen priamo v prevádzkach budúcich nájomcov, ale aj v nadväzujúcich službách a u lokálnych dodávateľov.
CTP Slovakia je súčasťou skupiny CTP, ktorá je najväčším verejne obchodovaným vlastníkom, developerom a správcom logisticko-priemyselných nehnuteľností v Európe. Portfólio skupiny dosiahlo k polovici roka 2025 približne 13,5 milióna štvorcových metrov prenajímateľnej plochy. Na Slovensku CTP dlhodobo pôsobí a rozvíja strategické parky naprieč celou krajinou vrátane Bratislavy, Trnavy, Žiliny, Košíc či Prešova.
