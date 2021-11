CTP stavia ďalšie haly v Prešove, avizuje príchod nových nájomcov

Bratislava/Prešov 22. novembra (TASR) - Po ohlásenej výstavbe v Trnave, kde spoločnosť CTP plánuje v blízkosti automobilky Stellantis na ploche 32 hektárov vybudovať CTPark II, prichádza s ďalšou investíciou na východe Slovenska. V CTPark Prešov Juh postaví dve haly s rozlohou 60 tisíc štvorcových metrov. Ich výstavba bude v dvoch fázach.



"Začíname s prvou halou a výstavbou prvých 25.000 štvorcových metrov. Už teraz môžeme potvrdiť, že aktuálne staviame pre dvoch nájomcov, logistických providerov, ktorí podpísali najomné zmluvy na 11.000 štvorcových metrov," hovorí Ján Rakovský, Senior Business Developer CTP.



S výstavbou prešovského CTPark súvisí aj vznik nových pracovných miest, ktoré vytvoria noví nájomcovia už počas budúceho roka. Prešov má tiež podľa spoločnosti CTP strategickú polohu, ktorej nahráva aj nedávno otvorený úsek diaľnice D1. Západný obchvat mesta Prešov na exite Petrovany-Záborské pokračuje výborným diaľničným napojením na Košice a automobilový klaster v Žiline/Martine s ľahkým prístupom do Poľska. Park leží na trase tranzitnej cesty Via Carpatia, ktorá spája krajiny Poľsko, Litva, Maďarsko, Slovensko, a je teda zaujímavý aj pre dobrú dostupnosť v rámci strednej a východnej Európy.



"V tejto lokalite vidíme veľký potenciál, o čom svedčí aj množstvo dopytov a dosiahnutý pre lease ešte pred samotným začiatkom výstavby. Aktuálne rokujeme s ďalšími potenciálnymi klientmi, keďže priestory budú k dispozícii už v druhom kvartáli budúceho roka," dopĺňa Rakovský.



CTP má v súčasnosti vo výstavbe 95.000 štvorcových metrov v lokalitách v Trnave, Košiciach a Prešove. Vlastní viac ako 7,1 milióna štvorcových metrov logistických priestorov v ôsmich krajinách. Spoločnosť plánuje do roku 2023 rozšíriť svoje portfólio na 10 miliónov štvorcových metrov.