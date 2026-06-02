CTP začala pri košickom letisku výstavbu novej haly za 45 miliónov eur
Práce sa začali terénnymi úpravami.
Autor TASR
Košice 2. júna (TASR) - Spoločnosť CTP Slovakia začala v priemyselnom parku CTPark Košice s výstavbou novej haly KSC 17. Investícia v hodnote 45 miliónov eur vzniká v blízkosti letiska a podľa spoločnosti má podporiť ďalší rozvoj regiónu. TASR o tom informovala PR manažérka Marta Fandlová.
Práce sa začali terénnymi úpravami. V najbližších mesiacoch má vyrásť logistická nehnuteľnosť triedy A s plochou približne 61.000 štvorcových metrov. Hala má ponúknuť zázemie a infraštruktúru zodpovedajúcu najnovším štandardom v odvetví. KSC 17 má využívať environmentálne riešenia vrátane solárnych panelov, tepelných čerpadiel a elektronabíjačiek.
„Východné Slovensko vnímame ako región so značným potenciálom, ktorý leží na dôležitej logistickej križovatke medzi Slovenskom, Poľskom, Maďarskom a Ukrajinou. Aktuálna investícia vo výške 45 miliónov eur prispeje k ekonomickej prosperite regiónu a vytvorí nové pracovné miesta,“ uviedol riaditeľ pre rozvoj obchodu CTP Slovakia Ján Rakovský.
V CTParku Košice už pôsobia napríklad logistická spoločnosť Raben a výrobca komponentov pre automobilový priemysel Xinquan. Spoločnosť má zároveň platné územné rozhodnutie na výstavbu až 180.000 štvorcových metrov hrubej prenajímateľnej plochy.
