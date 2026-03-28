Cudzinci v Poľsku založili vlani okolo 10.500 firiem
Autor TASR
Varšava 28. marca (TASR) - Cudzinci v Poľsku založili minulý rok približne 10.500 firiem, čo je tretí najvyšší počet v histórii meraní. Uviedol to tento týždeň ekonomický denník Puls Biznesu, na ktorý sa odvolala agentúra PAP.
„Poľsko je pre zahraničných podnikateľov naďalej atraktívne,“ napísal Puls Biznesu. „V roku 2025 si v krajine zaregistrovali o takmer 5 % firiem viac než v predchádzajúcom roku. To je vysoké číslo, ktoré je iba mierne nižšie než v prípade rekordného roka 2023,“ dodal denník.
Najviac podnikov založili v minulom roku v Poľsku Ukrajinci, a to približne 3200 firiem. Nasledovali ich Bielorusi s 1370 založenými firmami. Podnikatelia z ďalších krajín už za týmito číslami výrazne zaostávali. Tretí boli v počte novozaložených firiem Číňania (610), nasledovali Nemci (514), Turci (486), Indovia (299), Briti (256), Česi (199), Gruzínci (191) a Taliani, ktorí vlani v Poľsku založili 167 podnikov.
Čo sa týka sektorov hospodárstva, najpopulárnejšími boli catering a reštauračné služby. V rámci tohto sektora vzniklo vlani v Poľsku 694 podnikov. Populárne boli aj cestná doprava so 484 založenými podnikmi a stavebníctvo, v ktorom vzniklo 480 firiem. Stovky firiem boli založené v oblastiach firemného poradenstva či v oblasti veľkoobchodu a populárne boli aj agentúry dočasného zamestnávania.
