Cuerpo: Španielsko musí začať riešiť problém nadmerného turizmu

Madrid 14. júna (TASR) - Milióny turistov, ktorí každý rok navštívia Španielsko, sú síce významným zdrojom príjmov pre ekonomiku, ale pre obyvateľov predstavujú problémy, ktoré si vláda už nemôže dovoliť ignorovať. Uviedol to minister hospodárstva Carlos Cuerpo v rozhovore pre agentúru Associated Press, ktorý prevzala TASR.



Minulý rok zaznamenalo Španielsko rekordných 94 miliónov zahraničných turistov, čo z neho robí jednu z najnavštevovanejších krajín sveta. Podľa niektorých prognóz by tento rok mohlo prísť až 100 miliónov turistov. „Je dôležité pochopiť, že tieto rekordné čísla z hľadiska cestovného ruchu predstavujú aj výzvy,“ povedal Cuerpo. „A musíme sa s týmito výzvami vyrovnať aj vzhľadom na našich vlastných obyvateľov,“ skonštatoval.



Cestovný ruch je kľúčovým sektorom španielskej ekonomiky, ktorá vlani vzrástla o 3,2 %, viac ako ktorákoľvek iná veľká vyspelá ekonomika. Španielska centrálna banka predpovedá pre tento rok rast hospodárstva o 2,4 %, čo je výrazne nad očakávaným priemerom v eurozóne na úrovni 0,9 %.



Ale prehlbujúca sa bytová kríza, keď sa v dôsledku turistických prenájmov stávajú výdavky na bývanie v mestách ako Madrid, Barcelona a ďalších pre miestnych nezvládnuteľné, viedla k frustrácii a protestom. Zúčastnili sa na nich desaťtisíce ľudí, ktorí požadovali viac vládnych opatrení v oblasti bývania.



Španielsko má 49 miliónov obyvateľov. Rekordné počty turistov ilustrujú „atraktivitu našej krajiny,“ povedal Cuerpo. Vláda podľa neho čelí ťažkej úlohe, keď chce na jednej strane zabezpečiť „dobré zážitky pre turistov, no zároveň zabrániť predražovaniu služieb v oblasti bývania“.



Španielska centrálna banka nedávno uviedla, že krajine chýba 450.000 rezidenčných nehnuteľností. Riešením by mala byť výstavba verejných nájomných bytov, ktorých má Španielsko oveľa menej ako mnohé iné veľké európske ekonomiky.



Svoju úlohu v bytovej kríze zohral aj prudký pokles výstavby v Španielsku po finančnej kríze a kolapse realitného trhu v roku 2008. A do istej miery aj rast populácie v dôsledku prisťahovalectva, upozornil Cuerpo.



Zatiaľ čo výstavba väčšieho počtu nájomných bytov je kľúčová, minister sa zasadzuje za komplexný prístup, vrátane regulácie španielskeho trhu s bývaním a platforiem pre krátkodobý prenájom.