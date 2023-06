Cukrovinkárska firma Mondelez plánuje odčleniť ruský biznis

Chicago 15. júna (TASR) - Cukrovinkárska spoločnosť Mondelez International uviedla, že svoj ruský biznis plánuje odčleniť, pričom by tak mala urobiť do konca tohto roka. Spoločnosť sa tak vyjadrila niekoľko dní po tom, ako viaceré škandinávske firmy, najmä z Nórska, oznámili, že predaj výrobkov firmy Mondelez plánujú pre jej pôsobenie v Rusku zastaviť. Informovala o tom agentúra Reuters.



Mondelez vo štvrtok oznámil, že svoje aktivity na ruskom trhu medzičasom zredukoval a tento biznis plánuje do konca roka zo svojich aktív vyčleniť. Uviedol, že zastavil kapitálové investície, uvádzanie nových produktov na ruský trh aj inzerciu v miestnych médiách. V dôsledku toho firme výrazne klesol objem predaja v Rusku, ako aj podiel na tamojšom trhu.



Mondelez, svetový výrobca cukroviniek a sušienok, do ktorého portfólia patria značky ako Toblerone či Oreo, pôsobí na trhoch Nórska a Švédska prostredníctvom miestnych výrobcov čokolády Freia a Marabou. V minulých dňoch sa však na firmu začal zvyšovať zo strany škandinávskych spoločností tlak. K tým, ktoré oznámili, že plánujú zastaviť predaj výrobkov Mondelez International, boli napríklad letecké spoločnosti SAS a Norwegian Air, železničná spoločnosť SJ, hotelová sieť Strawberry, maloobchodný reťazec Elkjop, lodiarska firma Fjord Line, ako aj Nórska futbalová asociácia.