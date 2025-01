Cushman&Wakefield: Realitné investície v SR vlani dosiahli 500 mil.eur

Bratislava 23. januára (TASR) - Celkový objem investícií na slovenskom realitnom trhu vlani dosiahol 500 miliónov eur. Napriek tomu, že investičná aktivita vlani klesala, očakávania na rok 2025 prekonávajú desaťročný priemer. Informovala o tom vo štvrtok spoločnosť Cushman & Wakefield.



"Investičná aktivita v oblasti komerčných nehnuteľností bola nielen na Slovensku, ale aj inde v Európe v prvom polroku 2024 ešte stále utlmená vplyvom situácie na trhu," uviedla spoločnosť s tým, že dôvodom bol pokles hodnôt nehnuteľností, vysoké úrokové sadzby, obmedzená likvidita a všeobecne panujúci pocit neistoty.



Druhý polrok vlaňajška však podľa spoločnosti priniesol do Európy a na Slovensko zásadné oživenie trhu, stabilizovanie cien nehnuteľností a návrat lokálnych investorov. Slovenskí a českí investori boli v minulom roku zodpovední až za 65 % investičného objemu na Slovensku. Koniec roka priniesol zásadný obrat s rastom investičnej aktivity a so záujmom zahraničných investorov vrátane globálneho hráča Blackstone, ktorí tvorili zvyšných 35 % investičných objemov.



"Rok 2025 by mal však priniesť väčšiu dôveru investorov a diverzifikáciu kapitálu, najmä z prostredia strednej Európy. Na druhej strane, globálny kapitál a investori zo západnej Európy prejavujú voči Slovensku opatrnosť, pričom čoraz viac a otvorene poukazujú na zahraničnopolitické smerovanie krajiny a kroky vlády negatívne ovplyvňujúce investičné prostredie," dodal Rudolf Nemec zo spoločnosti Cushman & Wakefield Slovensko.