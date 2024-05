Organizátor CyberGame: V SR chýbajú kyberbezpečnostní odborníci

Bratislava 6. mája (TASR) - Celému svetu a všetkým sektorom chýbajú profesionáli v kybernetickej bezpečnosti, pričom na Slovensku ide o viac ako 10.000 odborníkov. Informoval o tom v pondelok organizátor národnej kyberbezpečnostnej hry CyberGame, v ktorej je po mesiaci registrovaných viac ako 2000 účastníkov.



"Prevencia musí spočívať nielen v postupnom nasadzovaní moderných bezpečnostných technológií, ale aj vo vzdelávaní expertov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Jednoznačne potrebujeme zvýšiť úsilie v oblasti kvality systému vzdelávania," uviedol riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT Jaroslav Ďurovka.



Na nedostatok zručností a nízke povedomie v kyberbezpečnosti pritom upozorňuje aj Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA). Tento stav je druhou najväčšou kybernetickou hrozbou s výhľadom až do roku 2030.



"V kybernetickej bezpečnosti dochádza na Slovensku v posune nielen na úrovni technickej vybavenosti, ale aj v legislatívnej rovine," dodal bezpečnostný odborník Juraj Nemeček zo spoločnosti Alanata s tým, že nová legislatíva zavádza pozíciu manažéra kybernetickej bezpečnosti, čo zvýši kritický nedostatok odborníkov s potrebnými skúsenosťami.



CyberGame je programátorská súťaž, ktorá vznikla v roku 2022. Cieľom je podporovať povedomie o kyberbezpečnosti a aktívne vyhľadávať talenty v tejto oblasti. Jej odborným garantom je Národný bezpečnostný úrad (NBÚ). Účastníci budú hrať desať týždňov, a to do 9. júna tohto roka.