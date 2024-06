Cyklistom začal slúžiť vyše 10 km úsek Vážskej cyklomagistrály

Považská Bystrica 5. júna (TASR) - Cyklistom začal v stredu oficiálne slúžiť viac ako desaťkilometrový úsek Vážskej cyklomagistrály od hranice so Žilinským samosprávnym krajom do Považskej Bystrice. Celkové náklady na jeho vybudovanie boli viac ako 3,5 milióna eur, projekt financovali z eurofondov, zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Informoval predseda TSK Jaroslav Baška.



Súčasťou 10,4-kilometrového úseku sú podľa neho 25-metrový tunel pod cestu II/507, viac ako 100-metrový nájazd na Orlovský most v Považskej Bystrici, štyri inteligentné lavičky s nabíjačkami a jedno odpočívadlo. Postavila ho spoločnosť Strabag za 147 dní.



"O pár dní by sme mali otvoriť viac ako 12-kilometrový úsek Ladce - Beluša - Púchov. Zo stokilometrovej Vážskej cyklomagistrály tak bude hotových už 61 kilometrov," povedal Baška s tým, že už v tomto roku by sa mala začať výstavba úseku Trenčín - Trenčianska Teplá - Dubnica nad Váhom za viac ako šesť miliónov eur.



Ďalším úsekom Vážskej cyklomagistrály s ukončeným verejným obstarávaním a financovaním z plánu obnovy bude úsek Dubnica nad Váhom - Ilava - Ladce.



"Chýba tak už len posledný úsek z Nimnice cez Milochov do Považskej Bystrice. Tam pripravujeme stavebné povolenie, čo trvá dosť dlho. Ja verím, že celý stokilometrový úsek Vážskej cyklomagistrály bude dokončený skôr ako diaľnica z Bratislavy do Košíc. Celú cyklomagistrálu by sme mali odovzdať do užívania niekedy v roku 2026," doplnil Baška.