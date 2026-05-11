< sekcia Ekonomika
Cyklobus v regióne stredného Slovenska štartuje novú sezónu
Špeciálne upravený autobus s prívesom pre bicykle bude počas víkendov a sviatkov premávať k vybraným cyklotrasám v okolí Banskej Bystrice.
Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Sezónna linka Cyklobus v regióne stredného Slovenska začne tohtoročnú prevádzku 16. mája. Špeciálne upravený autobus s prívesom pre bicykle bude počas víkendov a sviatkov premávať k vybraným cyklotrasám v okolí Banskej Bystrice. V pondelok o tom informovala Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko.
Cyklobus bude premávať k trom hlavným lokalitám - do sedla Malý Šturec vo Veľkej Fatre, na Šachtičky v Starohorských vrchoch a do lokality Podkonice - Pleše s napojením na trasy v Nízkych Tatrách.
Cestovné pre osobu s bicyklom je stanovené na štyri eurá. Lístky si budú môcť cestujúci kúpiť priamo u vodiča pri nástupe. Cyklobus odchádza zo Strieborného námestia v Banskej Bystrici a kapacita prívesu je 30 bicyklov vrátane elektrobicyklov. Linka nebude premávať iba v prípade nepriaznivého počasia.
Novinkou sezóny 2026 bude pripravovaná kyvadlová doprava do nového centra pre cyklistov Riders Park Donovaly. „Pôjde o najväčší rodinný bike park na Slovensku a moderný areál v srdci hôr, vytvorený pre deti, rodiny, začiatočníkov aj jazdcov hľadajúcich nové výzvy,“ uviedol riaditeľ OOCR Stredné Slovensko Jiří Pěč. Kyvadlová doprava bude podľa jeho slov po prvý raz premávať počas otvorenia Riders Parku Donovaly 27. júna a následne trikrát denne počas víkendov a sviatkov.
Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko pripomenul, že Cyklobus funguje už 15 rokov. „Je stále vyhľadávaným a ideálnym riešením pre všetkých, ktorí si chcú vychutnať jazdu po hrebeňoch bez toho, aby museli absolvovať náročné úvodné stúpanie z mesta,“ uviedol. Dodal, že rozšírenie ponuky o dopravu do nového bike parku na Donovaloch môže prispieť k podpore aktívneho životného štýlu aj k znižovaniu počtu áut v chránených lokalitách.
Cyklobus bude premávať k trom hlavným lokalitám - do sedla Malý Šturec vo Veľkej Fatre, na Šachtičky v Starohorských vrchoch a do lokality Podkonice - Pleše s napojením na trasy v Nízkych Tatrách.
Cestovné pre osobu s bicyklom je stanovené na štyri eurá. Lístky si budú môcť cestujúci kúpiť priamo u vodiča pri nástupe. Cyklobus odchádza zo Strieborného námestia v Banskej Bystrici a kapacita prívesu je 30 bicyklov vrátane elektrobicyklov. Linka nebude premávať iba v prípade nepriaznivého počasia.
Novinkou sezóny 2026 bude pripravovaná kyvadlová doprava do nového centra pre cyklistov Riders Park Donovaly. „Pôjde o najväčší rodinný bike park na Slovensku a moderný areál v srdci hôr, vytvorený pre deti, rodiny, začiatočníkov aj jazdcov hľadajúcich nové výzvy,“ uviedol riaditeľ OOCR Stredné Slovensko Jiří Pěč. Kyvadlová doprava bude podľa jeho slov po prvý raz premávať počas otvorenia Riders Parku Donovaly 27. júna a následne trikrát denne počas víkendov a sviatkov.
Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko pripomenul, že Cyklobus funguje už 15 rokov. „Je stále vyhľadávaným a ideálnym riešením pre všetkých, ktorí si chcú vychutnať jazdu po hrebeňoch bez toho, aby museli absolvovať náročné úvodné stúpanie z mesta,“ uviedol. Dodal, že rozšírenie ponuky o dopravu do nového bike parku na Donovaloch môže prispieť k podpore aktívneho životného štýlu aj k znižovaniu počtu áut v chránených lokalitách.