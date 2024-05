Cyklobusy na Orave a Liptove začínajú premávať od 1. júna

Dolný Kubín 30. mája (TASR) - Na Orave a Liptove začínajú od soboty 1. júna premávať cyklobusy. Oravský cyklobus prepraví cestujúcich z Trstenej na Zverovku alebo do Oravíc, liptovský štartuje z Liptovského Mikuláša s konečnou zastávkou na Štrbskom Plese. Informovali o tom z prepravnej spoločnosti Arriva.



Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v spolupráci so spoločnosťou navrhol a prispôsobil trasy cyklobusov na základe preferencií turistov aj cyklistov. "Vďaka tomu môžu počas celého leta poznávať jedinečné miesta oboch regiónov," priblížila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Cyklobus na Orave bude premávať od 1. júna do 29. septembra počas víkendov a od 1. júla do 30. augusta aj počas pracovných dní. Trasu Trstená - Oravice a späť absolvuje trikrát denne počas pracovného týždňa a dvakrát denne počas víkendov a sviatkov. Na trase Trstená - Zverovka budú môcť cestujúci využiť počas víkendov tri spoje obomi smermi a dva spoje cez pracovné dni. Na Liptove bude spoj premávať od 1. júna do 29. septembra počas víkendov a dní pracovného pokoja, pričom trasu Liptovský Mikuláš - Štrbské Pleso obslúži trikrát denne v každom smere.



Výkonná riaditeľka spoločnosti Arriva Liorbus Jana Benčová dodala, že cyklistickú dopravu vnímajú ako doplnok k verejnej autobusovej či vlakovej doprave. "Našim cieľom je vytvoriť v spolupráci s objednávateľmi verejnej dopravy podmienky na to, aby cestujúci mohli hladko kombinovať autobus a bicykel," zdôraznila.