< sekcia Ekonomika
Cyklochodník v Partizánskom bude mať zmenu trasovania
Dodatok k zmluve s dodávateľom odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.
Autor TASR
Partizánske 14. novembra (TASR) - Prvý mestský cyklochodník v Partizánskom bude stáť približne o 66.000 eur viac. Navýšenie sumy si vyžiadali práce navyše, ktoré sa týkajú najmä zmien na plánovanej cyklistickej lávke, tiež zmien trasovania cyklistického chodníka či dopravného značenia. Dodatok k zmluve s dodávateľom odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.
Investíciu mesto financuje z príspevku z Plánu obnovy a odolnosti SR, pôvodné náklady boli vo výške viac ako 950.000 eur. Dodávateľom prác je spoločnosť Strabag.
Prednostka mestského úradu Dáša Jakubíková priblížila, že práce navyše zatiaľ samospráva zaplatí z mestského rozpočtu, rokovať však bude s Ministerstvom dopravy SR, aby zaradil niektoré z týchto výdavkov medzi oprávnené, keďže pôvodná výška príspevku z plánu obnovy bola vyššia ako suma za práce, ktorú mesto vysúťažilo.
„Za zmenami sú hodiny diskusií s dodávateľom, stavebným dozorom, dopravným inšpektorátom a interne na meste, pretože nám veľmi záležalo na tom, aby sme tento projekt dotiahli do zdarného konca,“ spomenula Jakubíková.
Táto stavba je podľa nej len časťou rozpočtu, v rámci neho má mesto refinancovanú i existujúcu cyklotrasu na námestí a takisto, vzhľadom na to, že cyklotrasa sa bude končiť za podchodom, je súčasťou i vyrovnanie vlastníckych vzťahov so súčasným vlastníkom podchodu.
Dodávateľ sa zaviazal stavbu dokončiť v pôvodne stanovenom termíne okrem lávky.
Prvý mestský cyklochodník bude mať dĺžku približne 3,06 kilometra a napájať sa bude na cyklistický chodník, ktorý vybudovali na korune hrádze rieky Nitra.
Investíciu mesto financuje z príspevku z Plánu obnovy a odolnosti SR, pôvodné náklady boli vo výške viac ako 950.000 eur. Dodávateľom prác je spoločnosť Strabag.
Prednostka mestského úradu Dáša Jakubíková priblížila, že práce navyše zatiaľ samospráva zaplatí z mestského rozpočtu, rokovať však bude s Ministerstvom dopravy SR, aby zaradil niektoré z týchto výdavkov medzi oprávnené, keďže pôvodná výška príspevku z plánu obnovy bola vyššia ako suma za práce, ktorú mesto vysúťažilo.
„Za zmenami sú hodiny diskusií s dodávateľom, stavebným dozorom, dopravným inšpektorátom a interne na meste, pretože nám veľmi záležalo na tom, aby sme tento projekt dotiahli do zdarného konca,“ spomenula Jakubíková.
Táto stavba je podľa nej len časťou rozpočtu, v rámci neho má mesto refinancovanú i existujúcu cyklotrasu na námestí a takisto, vzhľadom na to, že cyklotrasa sa bude končiť za podchodom, je súčasťou i vyrovnanie vlastníckych vzťahov so súčasným vlastníkom podchodu.
Dodávateľ sa zaviazal stavbu dokončiť v pôvodne stanovenom termíne okrem lávky.
Prvý mestský cyklochodník bude mať dĺžku približne 3,06 kilometra a napájať sa bude na cyklistický chodník, ktorý vybudovali na korune hrádze rieky Nitra.