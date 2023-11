Cyklokoalícia vníma pozitívne zvýšenú ochranu pre chodcov a cyklistov

Bratislava 15. novembra (TASR) - Slovensko bude na dobrej ceste k fungujúcej udržateľnej mobilite, ak sa bude programové vyhlásenie vlády (PVV) v oblasti dopravy napĺňať. Cyklokoalícia pozitívne vníma úpravu prednosti pri priechodoch pre chodcov. Vládny kabinet chce podľa PVV zabezpečiť zvýšenú ochranu pre cyklistov a chodcov a zákon upraviť tak, aby bola zabezpečená absolútna prednosť chodca na priechode.



Vodič by sa tak mal povinne približovať k priechodu pre chodcov takou rýchlosťou, aby bol schopný v prípade potreby umožniť chodcovi bezpečný prechod a bude povinný umožniť bezpečný prechod aj chodcovi, ktorý sa chystá na priechod vstúpiť.



"Slovensko je stále jedinou krajinou Európskej únie (EÚ), ktorá do svojej legislatívy nepremietla túto časť viedenského Dohovoru o cestnej premávke, hoci je jeho zmluvnou stranou. Vládou avizovaná zmena zákona, na ktorej potrebu upozorňujeme už roky, bude veľkým krokom pre bezpečnosť chodcov," uviedol prezident Cyklokoalície Dan Kollár.



Kabinet v oblasti cyklodopravy chce tiež zabezpečiť podporu rozvoja cyklistickej dopravy ako integrálnej súčasti udržateľnej dopravy s cieľom zvyšovania kvality života v mestách. Zdôrazňuje pokračovanie podpory cyklotrás z plánu obnovy a aktualizáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR. Aktualizácia tzv. cyklostratégie je podľa združenia nevyhnutná niekoľko rokov.



Podstatné bude podľa Kollára to, ako bude vláda napĺňať PVV. Je potrebné intenzívne spolupracovať s expertnými organizáciami v treťom sektore.