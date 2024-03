Cyklokoalícia žiada rezort dopravy, aby stiahol novelu cestného zákona

Bratislava 7. marca (TASR) - Občianske združenie Cyklokoalícia predložilo hromadnú pripomienku k návrhu zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR a žiada jeho stiahnutie. Vo štvrtok o tom informoval prezident Cyklokoalície Dan Kollár.



"Poukazuje na porušenie legislatívnych pravidiel vlády aj neodôvodnený a zmätočný obsah. Podobné výhrady k návrhu predložili aj samosprávy, ďalšie ministerstvá či generálna prokuratúra," uviedla k hromadnej pripomienke Cyklokoalícia.



Návrh novely cestného zákona je v pripomienkovom konaní už opakovane. Prvú verziu, ktorú predložil rezort dopravy na skrátené pripomienkové konanie, pre kritiku samospráv stiahol. V uplynulých dňoch sa v skrátenom pripomienkovom konaní objavil nový návrh novely cestného zákona.



Podľa Cyklokoalície však ani tento návrh novely nie je v poriadku. "Ministerstvo opäť nezdôvodnilo skrátené pripomienkové konanie, čo mu už okrem nás vytýka aj generálna prokuratúra. Nesprávne vyhodnotilo aj vplyvy na rozpočet verejnej správy a opomenulo predbežné pripomienkové konanie, na čo tiež v pripomienkach upozornilo ministerstvo financií aj ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny," upozornil Kollár.



Cyklokalícia pripomenula, že k návrhu zákona predložilo zásadné pripomienky aj združenie samosprávnych krajov SK8, Únia miest Slovenska či Združenie miest a obcí Slovenska. Samosprávy podľa cyklozdruženia poukazujú na zmätočnosť a nesystémovosť navrhovaných zmien a kritizujú vysoké pokuty, ktoré môžu byť pre samosprávy likvidačné. Podľa návrhu novely by totiž rezort mohol v prípade neplnenia opatrení uložených ministerstvom pri štátnom odbornom dozore udeliť pokutu až do výšky 200.000 eur.



Občianske združenie sa podľa svojich slov v hromadnej pripomienke s výhradami samospráv stotožňuje a upozornilo, že zasahovanie štátu do dopravných politík samospráv v návrhu nie je dostatočne odôvodnené.



"Sme presvedčení, že ministerstvo by malo novelu stiahnuť a venovať pozornosť dôležitejším témam, aby sa ľudia na Slovensku mohli dopravovať zdravšie, komfortnejšie a ekologickejšie," doplnil Kollár.



V novele cestného zákona navrhuje rezort dopravy rozšíriť svoje kompetencie o možnosť vykonávať štátny odborný dozor nad cestami prvej až tretej triedy a miestnymi cestami, ak to vyžaduje naliehavý verejný záujem alebo ide o okolnosti hodné osobitného zreteľa. Rezort si tiež navrhuje rozšíriť svoje právomoci o možnosť zaujať stanovisko v prípade, ak cestný správny orgán alebo obec nesúhlasí so záväzným odôvodneným stanoviskom dopravného inšpektorátu.