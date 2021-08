Cyklotrasu z Trenčína do Nemšovej využilo v júli takmer 41.000 ľudí

Trenčín 9. augusta (TASR) - Cyklotrasu z Trenčína do Nemšovej, ktorá vznikla v rámci cezhraničného projektu Na bicykli po stopách histórie, využilo počas júla takmer 41.000 ľudí. Denne sa po nej prevezie v priemere 777 cyklistov. Informoval o tom Matej Plánek z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).



"Denné maximum na tejto cyklotrase zaznamenal sčítač koncom júna, bolo to skoro 4900 cyklistov. Za sedem mesiacov tohto roka sa popod Skalku previezlo 144.722 ľudí," povedal cyklokoordinátor TSK Ondrej Repka.



V poradí tretí sprístupnený úsek Vážskej cyklomagistrály medzi Novým Mestom nad Váhom a Trenčínom využilo za prvý mesiac od jeho oficiálneho otvorenia podľa neho viac ako 18.000 cyklistov, denný priemer sa pohybuje na úrovni 637 ľudí a najviac vyťažené bývajú zväčša nedeľné dni.



Cyklisti využívajú aj úsek Vážskej cyklomagistrály medzi Púchovom a Nosickou priehradou. "Počas júla sa po tomto úseku previezlo viac ako 16.000 cyklistov a prešlo takmer 13.000 chodcov. Od začiatku roku využilo cyklotrasu približne 110.000 cyklistov a až 64.000 chodcov," konkretizoval cyklokoordinátor.



"Cyklotrasy ľudia využívajú nielen na relax a šport, ale aj na dochádzanie do práce. Teší ma, že aj takýmto spôsobom všetci spoločne prispievame k ochrane životného prostredia," dodal predseda TSK Jaroslav Baška.