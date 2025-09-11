< sekcia Ekonomika
Cyperskí Turci cez program pomoci EÚ získajú 33,7 milióna eur
Od roku 2006 do súčasnosti EÚ vyčlenila na tento program pomoci približne 760 miliónov eur.
Brusel 11. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok uviedla, že prijala program pomoci EÚ pre cypersko-tureckú komunitu na rok 2025, v ktorom vyčlenila 33,7 milióna eur na podporu jej sociálno-ekonomického rozvoja a uľahčenie procesu znovuzjednotenia Cypru. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia zdôraznila, že cieľom programu pomoci je posilniť obchod medzi oboma komunitami cez zelenú demarkačnú líniu uľahčením zosúladenia cypersko-tureckých výrobkov s normami EÚ, napríklad v sektore mlieka a poľnohospodárstva.
Podpora bude smerovaná aj na malé a stredné cypersko-turecké podniky, ako aj na podnikateľov, aby im pomohla rozvíjať a konsolidovať ich podnikateľské aktivity. Ďalšou prioritou je zlepšiť zručnosti pracovníkov, učiteľov a detí so špeciálnymi potrebami, ako aj pokračovanie štipendií financovaných EÚ pre cyperských Turkov v členských štátoch EÚ.
Program na rok 2025 bude rovnako podporovať projekty v oblastiach energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energie a ochrany životného prostredia vrátane spolupráce oboch komunít na obnove hlavného koryta rieky Nikózia.
V záujme ďalšieho budovania dôvery medzi turecko-cyperskou a grécko-cyperskou komunitou program EÚ zahŕňa aj pokračujúcu podporu Výboru pre nezvestné osoby na Cypre, ako aj obnovu kultúrneho dedičstva Cypru s cieľom podporiť zmierenie a rešpektovanie kultúrnej a náboženskej rozmanitosti.
Od roku 2006 do súčasnosti EÚ vyčlenila na tento program pomoci približne 760 miliónov eur.
