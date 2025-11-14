Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cyprus bude od roku 2027 dodávať zemný plyn do EÚ

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

V oblasti okolo ostrovného štátu sa nachádzajú významné ložiská plynu. Cyprus však stále vedie územné spory s Tureckom, ktoré okupuje severnú časť krajiny.

Autor TASR
Berlín 14. novembra (TASR) - Cyprus bude od roku 2027 dodávať zemný plyn do Európskej únie, oznámil v piatok prezident krajiny Nikos Christodoulides. „Východná oblasť Stredozemného mora sa môže stať energetickým koridorom pre Európu,“ povedal po stretnutí s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom v Berlíne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Cyprus v oblasti dodávok plynu úzko spolupracuje s okolitými štátmi, predovšetkým s Egyptom, ale aj s Izraelom, dodal prezident, podľa ktorého už boli podpísane príslušné dohody o dodávkach plynu do EÚ od roku 2027.

V oblasti okolo ostrovného štátu sa nachádzajú významné ložiská plynu. Cyprus však stále vedie územné spory s Tureckom, ktoré okupuje severnú časť krajiny. EÚ v reakcii na ruskú agresiu voči Ukrajine obmedzila dovoz zemného plynu z Ruska a zvýšila dovoz suroviny z USA a štátov Perzského zálivu.
