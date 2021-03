Cyprus plánuje spustiť register identifikujúci vlastníkov firiem

Nikózia 6. marca (TASR) - Cyprus plánuje spustiť register identifikujúci vlastníkov tisícov spoločností na ostrove. Poodhalí tak "závoj tajomstva" nad neprehľadnými a zložitými štruktúrami firiem, ktoré podľa aktivistov môžu pomáhať kriminálnikom ukryť ich "korisť".



Podrobnosti o tisíckach spoločností so sídlom na stredomorskom ostrove, z ktorých mnohé majú podľa expertov prepojenie na Rusko, bude možné zistiť od 16. marca, keď by sa mali začať zapisovať do takzvaného registra Ultimate Beneficial Owner (UBO), teda konečného užívateľa výhod.



Stúpenci tohto kroku tvrdia, že register, ktorý vyžadujú regulačné predpisy Európskej únie (EÚ) v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, by mohol viesť k "zmene hry" na Cypre. Ostrov v Stredozemnom mori bol totiž roky magnetom pre tých, ktorí sa snažia ukryť majetok v takzvaných schránkových firmách.



"Dáme firmám šesť mesiacov na zhromaždenie všetkých detailov potrebných na vstup do systému," uviedla Antonia Faita-Stavrideová z cyperského ministerstva energetiky, obchodu a priemyslu, ktorá projekt koordinuje. Odborníci predpovedajú, že niektoré firmy sa skôr presunú pod inú jurisdikciu, ako by mali odhaliť svojich skutočných vlastníkov.



Cyprus sa už dlho pokúša zbaviť sa povesti jurisdikcie, ktorá slepo prijíma peniaze investorov bez otázok. Po správach o možnej korupcii bola vlani náhle zrušená lukratívna schéma prideľovania pasov za investície.



Aktivisti tvrdia, že hľadanie konečného vlastníka firiem registrovaných na Cypre v súčasnosti môže byť ako hľadanie ihly v kope sena. Papierová stopa sa zvyčajne začína labyrintom miestnych "riaditeľov" a pokračuje v iných daňových rajoch.



Schránkové spoločnosti sú "jedným z najpoužívanejších prostriedkov na pranie peňazí", uviedla Maira Martiniová, expertka na výskum a politiku korupčných tokov peňazí v Transparency International.



Podľa Kateriny Antoniouvej z divízie rizík a boja proti praniu špinavých peňazí v spoločnosti Deloitte niekoľko spoločností registrovaných na Cypre už zmenilo sídlo po zavedení prísnejších kontrol v cyperských bankách v roku 2020. "Register môže spustiť ďalšiu vlnu zmeny domicilu," poznamenala a dodala, že ide o veľmi dôležitý nástroj v rukách úradov.



Faita-Stavrideová tiež poznamenala, že najskôr bude vytvorená dočasná databáza, ku ktorej budú mať na požiadanie prístup vládne agentúry. Dúfa však, že konečný systém s rozdielnou úrovňou prístupu bude k dispozícii do konca tohto roka. Podľa Martiniovej z Transparency International však Cyprus potrebuje verejne dostupný register, čo je požiadavka EÚ. Aktivisti zase upozorňujú, že na to, aby bol register UBO skutočne efektívny, by mal byť prepojený s inými databázami, ako je napríklad vlastníctvo nehnuteľností.



"Ide o viac ako len o zriadenie registra," vyhlásila Martiniová. "Úrady by mali mať možnosť prehľadávať register, ako uznajú za vhodné, bez toho, aby museli požiadať o informácie, a potom by mali byť schopné integrovať tieto informácie do iných databáz," dodala.