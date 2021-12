Cyprus predpovedá úplné oživenie cestovného ruchu do roku 2024

Pláž Agia Napa, Cyprus Foto: cyprusq.com

Nikózia 18. decembra (TASR) - Cyperská vláda očakáva, že cestovný ruch sa začne naplno zotavovať v roku 2022 po tom, ako za prvých 10 mesiacov tohto roka zaznamenala nárast počtu zahraničných turistov o 175 % v porovnaní so "". Uviedol to štátny tajomník ministerstva cestovného ruchu Savvas Perdios.Presnejšie, ostrovný štát v Stredozemnom mori zaznamenal za 10 mesiacov do konca októbra približne 1,7 milióna turistov. V porovnaní s rokom 2019, posledným pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu a zavedením cestovných obmedzení, bol však počet príchodov na Cyprus v období január - október 2021 o 54 % menší.Ale tento rok na jeseň počet návštevníkov na stredomorskom ostrove výrazne stúpol na rozdiel od minulosti, keď v septembri začal zvyčajne klesať, povedal Perdios.Cyperské ministerstvo očakáva, že cestovný ruch sa do roku 2024 vráti na úroveň pred pandémiou.Cestovný ruch sa podieľa 13 % na výkone cyperskej ekonomiky a prudký pokles príjmov počas prvých mesiacov pandémie krajinu tvrdo zasiahol. Príjmy z cestovného ruchu medzi januárom a septembrom tohto roka prekročili 1 miliardu eur a boli viac ako trojnásobne vyššie ako v rovnakom období minulého roka, no o 54 % nižšie ako v roku 2019.Rozhodnutie Royal Caribbean, druhého najväčšieho prevádzkovateľa výletných lodí na svete, využiť Cyprus ako domovský prístav podľa Perdiosa tento rok výrazne pomohlo cestovnému ruchu na ostrove. Predpokladá, že spoločnosť si v najbližších rokoch ponechá Cyprus ako domovský prístav.V snahe rozšíriť príťažlivosť krajiny aj mimo letnej turistickej sezóny sa úrady na Cypre snažia propagovať vinárske zájazdy do regiónov s tisícročnou históriou výroby vína, uviedol Perdios.Dúfa tiež, že sa podarí spopularizovať Cyprus aj ako miesto na túry, potápanie a prehliadky náboženských miest, ktorých história siaha až k počiatkom kresťanstva.A zároveň sa súkromné spoločnosti pustili do rozsiahlych projektov budovania marín pre jachty, aby prilákali aj túto klientelu.