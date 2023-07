Czechoslovak Group investuje v ČR a SR vyše dve miliardy českých korún

Bratislava 31. júla (TASR) - Holding Czechoslovak Group (CSG), vlastnený českým priemyselníkom Michalom Strnadom, investuje do navýšenia kapacít svojich podnikov viac ako dve miliardy českých korún (83,24 milióna eur). Nové prevádzky vzniknú v Českej republike aj na Slovensku vo firmách Tatra Defence Vehicle, Excalibur Army a slovenskej MSM Group, ktoré sú súčasťou divízie CSG Defence. Vďaka oznámeným investíciám vznikne 300 nových pracovných miest, uviedla spoločnosť v pondelok v tlačovej správe.



Spoločnosť Tatra Defence Vehicle (TDV) do výstavby novej haly vo svojom areáli v Kopřivnici investuje viac ako 300 miliónov CZK. V novom výrobnom priestore sa sústredia zváracie kapacity, najmä pre veľké celky, od čoho si spoločnosť sľubuje optimalizáciu výroby v existujúcej montážnej hale a zlepšenie celkového toku výroby. TDV investuje nižšie desiatky miliónov aj do rozšírenia kapacít existujúcej lakovne.



Prevádzka v novej hale a rozšírenej lakovni by sa mala začať na prelome rokov 2024/2025, v závislosti od počtu objednávok spoločnosti. Od inevstície sa očakáva vytvorenie 40 až 60 nových pracovných miest.



Medzi najväčšie investície šternberskej spoločnosti Excalibur Army patrí výstavba novej výrobnej haly na montáž kolesových vozidiel s rozsiahlou administratívnou časťou a nákup technológie na výrobu. Finančné náklady na výstavbu predstavujú približne 500 miliónov CZK, pričom nákup nových technológií by mal výrobcu obrnenej techniky stáť približne 150 miliónov CZK.



V súčasnosti sa projekt novej haly nachádza vo fáze technickej a finančnej prípravy s plánovaným čiastočným spustením prevádzky prvej výrobnej linky na prelome rokov 2024 a 2025. Nová hala a nové technológie umožnia zvýšiť kapacitu výroby kolesovej vojenskej techniky a viac sa zapojiť do medzinárodných projektov súvisiacich s nákupom techniky pre českú armádu.



Rozšírenie výrobných priestorov vytvorí podľa tlačovej správy 120 pracovných miest. Časť týchto pozícií spoločnosť obsadí jednoduchým presunom existujúcej výrobnej linky do závodu v Šternberku, zatiaľ čo zvyšnú časť obsadí novými ľuďmi. Uvoľnenú prevádzku využije prototypová dielňa, ktorá dlhodobo trpí nedostatkom priestoru na vývoj vozidiel v konfigurácii 6x6 a väčších.



Slovenská vetva CSG, spoločnosť MSM Group, plánuje investovať takmer 50 miliónov eur do svojich závodov v Snine, Dubnici nad Váhom a Novákoch. Skupina MSM očakáva, že rekonštrukcia výrobných zariadení zefektívni a zautomatizuje výrobu, ktorá bude bezpečnejšia, flexibilnejšia, jednoduchšia, produktívnejšia a rýchlejšia.



Napríklad v Snine plánuje skupina MSM vytvoriť moderné pracovisko s robotickými ramenami a modernými CNC strojmi. Do závodu VOP Nováky smerovali investície do robotizácie, automatizácie, novej plniacej linky a systémov kontroly kvality výrobkov. Vďaka investíciám do modernizácie výrobných kapacít a technológií očakáva skupina MSM Group ďalší rast počtu pracovných miest, pričom za posledných 12 mesiacov sa počet zamestnancov spoločnosti zvýšil o viac ako 400.



(1 EUR = 24,028 CZK)